Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα - Eντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/9), καφετέρια στην Καλλιθέα έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης στη λεωφόρο Θησέως.



Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο σε τραπεζοκαθίσματα όσο και στην είσοδο της επιχείρησης ενώ επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά αλλά εντόπισαν στο εσωτερικό του κτιρίου υπολείμματα από γκαζάκια από τα οποία προκλήθηκε η έκρηξη.

Έτσι στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που περισυνέλεξε τον αυτοσχέδιο, εμπρηστικό μηχανισμό ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια που διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες της έκρηξης

