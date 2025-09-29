Breaking news icon BREAKING
Δευτέρα με... χειρόφρενο: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός - Δύσκολα στην Αττική Οδό

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα - Eντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής αυτής επίθεσης.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/9), καφετέρια στην Καλλιθέα έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης στη λεωφόρο Θησέως.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο σε τραπεζοκαθίσματα όσο και στην είσοδο της επιχείρησης ενώ επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική. 

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά αλλά εντόπισαν στο εσωτερικό του κτιρίου υπολείμματα από γκαζάκια από τα οποία προκλήθηκε η έκρηξη.

Έτσι στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που περισυνέλεξε τον αυτοσχέδιο, εμπρηστικό μηχανισμό ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια που διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες της έκρηξης

Δείτε βίντεο:

