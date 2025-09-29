Ρεύμα: «Φωτιά» στις τιμές, κοκκίνισαν τα χρηματιστήρια ενέργειας - Τι θα πληρώσουμε τον Οκτώβριο

Η ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό, με τις τιμές του ρεύματος να εκτινάσσονται ακόμη και κατά 131% σε μόλις μία ημέρα. Η Αθήνα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη: η αγορά ηλεκτρισμού κατέγραψε άλμα 34,51%, βάζοντας φωτιά στους πίνακες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Στη Day Ahead Market, η μέση τιμή για σήμερα σκαρφάλωσε στα 141,58 ευρώ/MWh, ενώ στη διάρκεια της ημέρας η ανώτατη τιμή χτύπησε… κόκκινο, αγγίζοντας τα 425,83 ευρώ/MWh.

Ευρωπαϊκό ντόμινο αυξήσεων

Οι αυξήσεις δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά ευρωπαϊκό ντόμινο:

Ρουμανία – Βουλγαρία: +43% με τις τιμές κοντά στα 142 €/MWh

Σερβία: +48% στα 145 €/MWh

Κροατία: +47% στα 133,21 €/MWh

Ουγγαρία: +36% στα 136,17 €/MWh

Αυστρία: +55% στα 134,77 €/MWh

Γερμανία: +37% στα 122,72 €/MWh

Λιθουανία – Λετονία: εκρηκτικές αυξήσεις 131%

Ακόμη και οι Σκανδιναβοί – Νορβηγία και Δανία – που παραδοσιακά στηρίζονται στα υδροηλεκτρικά και τα αιολικά, βλέπουν τα δικά τους χρηματιστήρια ενέργειας να παίρνουν φωτιά.

Η άπνοια που «φούσκωσε» τους λογαριασμούς

Πίσω από την εκτόξευση τιμών βρίσκεται ένας… αθόρυβος ένοχος: η άπνοια. Τα αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική και σε ολόκληρη την Ευρώπη σταμάτησαν να παράγουν φθηνή ενέργεια, αναγκάζοντας το σύστημα να στραφεί ξανά στο φυσικό αέριο. Ένα ορυκτό καύσιμο που δένει χειροπόδαρα τις οικονομίες, θυμίζοντας έντονα τις σκοτεινές ημέρες της ενεργειακής κρίσης του 2021-2022.

Αποτέλεσμα; Ο Σεπτέμβριος καταγράφει ήδη μέση αύξηση 19% σε σχέση με τον Αύγουστο.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Στη χώρα μας, η μέση τιμή από την αρχή του μήνα μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 90,99 €/MWh, έναντι 73,73 €/MWh τον Αύγουστο. Η αύξηση σχεδόν 19% προμηνύει «τσουχτερούς» λογαριασμούς, με τους καταναλωτές να περιμένουν με αγωνία τις ανακοινώσεις των προμηθευτών για τον Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η διαμόρφωση της χονδρικής αγοράς μετακυλίεται αυτομάτως στα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια που εφαρμόζονται από τις περισσότερες εταιρείες προμήθειας. Έτσι, παρά τη μείωση που είδαν οι καταναλωτές τον Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριος θα φέρει υψηλότερους λογαριασμούς, αν και σε ηπιότερη κλίμακα από εκείνη που έδειχναν οι πρώτες εκτιμήσεις.



Η μόνη «ανάσα» για τα νοικοκυριά είναι οι εκπτώσεις που έχουν δώσει οι περισσότεροι πάροχοι τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα οι τελικές τιμές να είναι πιο χαμηλές από τα επίπεδα του χρηματιστηρίου. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκπτώσεων από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς, προκειμένου να περιορίσουν την επιβάρυνση.

Το «καταφύγιο» των μπλε τιμολογίων

Μέσα στη θύελλα της ενεργειακής αστάθειας, ένα «καταφύγιο» εξακολουθούν να προσφέρουν τα μπλε σταθερά τιμολόγια. Όσοι καταναλωτές είχαν την προνοητικότητα να «κλειδώσουν» την τιμή της κιλοβατώρας, απολαμβάνουν σήμερα ένα πολύτιμο πλεονέκτημα: προβλεψιμότητα και προστασία απέναντι στα ξαφνικά ράλι της χονδρικής αγοράς.



Η στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια κορυφώθηκε στη διάρκεια της μεγάλης ενεργειακής κρίσης και πλέον δείχνει να επανέρχεται δυναμικά. Σε μια περίοδο όπου οι οικογενειακοί και επιχειρηματικοί προϋπολογισμοί πιέζονται, η ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο προϊόντα που υπόσχονται σταθερές χρεώσεις, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.



Ο Οκτώβριος αναμένεται να αποτελέσει νέο τεστ αντοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι μεταβολές στη χονδρική, αν και όχι ακραίες, παραμένουν αισθητές και θα αποτυπωθούν σύντομα στους λογαριασμούς. Σε αυτό το περιβάλλον, το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης επιστρέφει στην ατζέντα, την ώρα που οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη μόνη σίγουρη επιλογή: τις σταθερές μπλε τιμές.