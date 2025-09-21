Ρεύμα: Πώς να αλλάξετε πάροχο και τιμολόγιο – Οι παγίδες και τα SOS για τους καταναλωτές
Ο κερδισμένος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής.
Η αγορά ενέργειας είναι πλέον ανοιχτή, με δεκάδες επιλογές και έντονο ανταγωνισμό. Η αλλαγή παρόχου ή τιμολόγιο ρεύματος μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση, αρκεί ο καταναλωτής να γνωρίζει πού να προσέξει.
Τι πρέπει να ελέγξετε πριν την αλλαγή
- Συγκρίνετε την τελική τιμή: Υπολογίστε κιλοβατώρα, πάγιο, εκπτώσεις και τυχόν «κρυφά» τέλη (έντυπος λογαριασμός, έξτρα υπηρεσίες).
- Διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση: Διάρκεια, ρήτρες, προϋποθέσεις αποχώρησης.
- Ρυθμιζόμενες χρεώσεις: Είναι ίδιες για όλους. Η διαφορά βρίσκεται μόνο στις ανταγωνιστικές χρεώσεις (πάγιο + €/kWh).
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία σύγκρισης: Στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ υπάρχουν επίσημες πλατφόρμες που επιτρέπουν συγκρίσεις τιμολογίων με διαφάνεια.
Σταθερό ή κυμαινόμενο τιμολόγιο;
- Σταθερό: Προσφέρει σιγουριά, αλλά συχνά έχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.
- Κυμαινόμενο: Ακολουθεί την αγορά. Μπορεί να συμφέρει σε χαμηλές τιμές, αλλά ενέχει ρίσκο αυξομειώσεων.
Η αίτηση προσφοράς
Ο καταναλωτής που θέλει να αλλάξει πάροχο:
- Υποβάλλει αίτηση προσφοράς προμήθειας.
- Λαμβάνει προσυμβατική ενημέρωση, την οποία ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει.
Προσοχή στα διαφημιζόμενα «δώρα». Ένα bonus (π.χ. 250€) πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα σε ποια τιμή και σε ποιο διάστημα θα εφαρμοστεί.
Διαδικασία αλλαγής
- Ελέγξτε τη διάρκεια της υφιστάμενης σύμβασης: Σε σταθερά τιμολόγια μπορεί να υπάρξει ρήτρα αποχώρησης.
- Υποβάλετε αίτηση στον νέο πάροχο και καταγγελία στον παλιό (ή εξουσιοδοτήστε τον νέο να το κάνει).
- Τακτοποιήστε τις οφειλές σας: Χωρίς εξόφληση ή ρύθμιση, η αλλαγή δεν προχωρά.
- Ο νέος πάροχος εντός 15 ημερών καταθέτει στον ΔΕΔΔΗΕ τη Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή.
Σημαντικό: Κατά τη μετάβαση δεν διακόπτεται η παροχή ρεύματος, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει ο διαχειριστής του δικτύου.
Συμβάσεις από απόσταση και υπαναχώρηση
- Αν η σύμβαση γίνει τηλεφωνικά ή online, ο πάροχος πρέπει να στείλει τη σύμβαση + δήλωση υπαναχώρησης.
- Ο καταναλωτής έχει 14 ημέρες δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς αιτιολογία.
- Η νέα σύμβαση ενεργοποιείται από την ημέρα που ο ΔΕΔΔΗΕ καταχωρήσει τη Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή και όχι από την υπογραφή.
SOS για τον καταναλωτή
- Μην ενθουσιάζεστε με δώρα και εκπτώσεις χωρίς να ελέγξετε τους όρους.
- Κρατήστε γραπτά στοιχεία (συμβάσεις, emails, αιτήσεις).
- Υπολογίστε με ρεαλισμό την κατανάλωσή σας, για να δείτε ποιο πρόγραμμα σας συμφέρει.
Μην ξεχνάτε ότι η αλλαγή παρόχου μπορεί να χρειαστεί μερικές ημέρες ή εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.
Στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, η σωστή ενημέρωση είναι το ισχυρότερο «όπλο». Ένας προσεκτικός καταναλωτής μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το κόστος ρεύματος και να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις.