Ρεύμα: Πώς να αλλάξετε πάροχο και τιμολόγιο – Οι παγίδες και τα SOS για τους καταναλωτές

Η αγορά ενέργειας είναι πλέον ανοιχτή, με δεκάδες επιλογές και έντονο ανταγωνισμό. Η αλλαγή παρόχου ή τιμολόγιο ρεύματος μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση, αρκεί ο καταναλωτής να γνωρίζει πού να προσέξει.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν την αλλαγή

Συγκρίνετε την τελική τιμή: Υπολογίστε κιλοβατώρα, πάγιο, εκπτώσεις και τυχόν «κρυφά» τέλη (έντυπος λογαριασμός, έξτρα υπηρεσίες).

Διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση: Διάρκεια, ρήτρες, προϋποθέσεις αποχώρησης.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις: Είναι ίδιες για όλους. Η διαφορά βρίσκεται μόνο στις ανταγωνιστικές χρεώσεις (πάγιο + €/kWh).

Χρησιμοποιήστε εργαλεία σύγκρισης: Στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ υπάρχουν επίσημες πλατφόρμες που επιτρέπουν συγκρίσεις τιμολογίων με διαφάνεια.

Σταθερό ή κυμαινόμενο τιμολόγιο;

Σταθερό: Προσφέρει σιγουριά, αλλά συχνά έχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Κυμαινόμενο: Ακολουθεί την αγορά. Μπορεί να συμφέρει σε χαμηλές τιμές, αλλά ενέχει ρίσκο αυξομειώσεων.

Η αίτηση προσφοράς

Ο καταναλωτής που θέλει να αλλάξει πάροχο:

Υποβάλλει αίτηση προσφοράς προμήθειας.

Λαμβάνει προσυμβατική ενημέρωση, την οποία ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει.

Προσοχή στα διαφημιζόμενα «δώρα». Ένα bonus (π.χ. 250€) πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα σε ποια τιμή και σε ποιο διάστημα θα εφαρμοστεί.

Διαδικασία αλλαγής

Ελέγξτε τη διάρκεια της υφιστάμενης σύμβασης: Σε σταθερά τιμολόγια μπορεί να υπάρξει ρήτρα αποχώρησης.

Υποβάλετε αίτηση στον νέο πάροχο και καταγγελία στον παλιό (ή εξουσιοδοτήστε τον νέο να το κάνει).

Τακτοποιήστε τις οφειλές σας: Χωρίς εξόφληση ή ρύθμιση, η αλλαγή δεν προχωρά.

Ο νέος πάροχος εντός 15 ημερών καταθέτει στον ΔΕΔΔΗΕ τη Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή.

Σημαντικό: Κατά τη μετάβαση δεν διακόπτεται η παροχή ρεύματος, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει ο διαχειριστής του δικτύου.

Συμβάσεις από απόσταση και υπαναχώρηση

Αν η σύμβαση γίνει τηλεφωνικά ή online, ο πάροχος πρέπει να στείλει τη σύμβαση + δήλωση υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής έχει 14 ημέρες δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς αιτιολογία.

Η νέα σύμβαση ενεργοποιείται από την ημέρα που ο ΔΕΔΔΗΕ καταχωρήσει τη Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή και όχι από την υπογραφή.

SOS για τον καταναλωτή

Μην ενθουσιάζεστε με δώρα και εκπτώσεις χωρίς να ελέγξετε τους όρους.

Κρατήστε γραπτά στοιχεία (συμβάσεις, emails, αιτήσεις).

Υπολογίστε με ρεαλισμό την κατανάλωσή σας, για να δείτε ποιο πρόγραμμα σας συμφέρει.

Μην ξεχνάτε ότι η αλλαγή παρόχου μπορεί να χρειαστεί μερικές ημέρες ή εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.



Στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, η σωστή ενημέρωση είναι το ισχυρότερο «όπλο». Ένας προσεκτικός καταναλωτής μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το κόστος ρεύματος και να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις.