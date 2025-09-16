Ρεύμα για φοιτητές: Νέα προγράμματα με αριθμούς και παραδείγματα

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επιστροφή των φοιτητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Μαζί με την αναζήτηση σπιτιού, έρχεται και το μεγάλο ερώτημα: ποιο πακέτο ρεύματος συμφέρει για ένα μικρό φοιτητικό διαμέρισμα; Οι πάροχοι έχουν ήδη βγάλει ειδικές προσφορές, με έμφαση σε χαμηλές καταναλώσεις, εκεί δηλαδή που κινούνται οι περισσότεροι φοιτητές.

Την ίδια στιγμή, τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνονται σε 14,1 λεπτά/kWh κατά μέσο όρο, αποτελώντας σημείο σύγκρισης για τις υπόλοιπες επιλογές.

Τα φοιτητικά προγράμματα με μια ματιά

ΔΕΗ – myHome 4Students: Πάγιο 3 €/μήνα, οι πρώτες 150 kWh με 0,129 €/kWh.

Protergia – Picasso Student: Πακέτο τύπου «όλα σε ένα» με κόστος ~29,99 €/μήνα, ανεξάρτητα από την κατανάλωση.

Elpedison Student: Μηδενικό πάγιο, χρέωση ανά kWh για μικρές καταναλώσεις, με στόχευση τους φοιτητές.

Ήρων – Yellow Free Student: Μηδενικό πάγιο, χρέωση 0,084 €/kWh, δώρο 20 € στον πρώτο λογαριασμό.

Παράδειγμα: κατανάλωση 120 kWh τον μήνα

Για να γίνει πιο σαφές τι σημαίνει στην τσέπη του φοιτητή, ας δούμε πόσο θα κοστίσει μια τυπική κατανάλωση 120 kWh/μήνα.

ΔΕΗ myHome 4Students

120 kWh x 0,129 € = 15,48 € + 3 € πάγιο = 18,48 €

Σταθερό πακέτο ~29,99 € (ανεξάρτητα από κατανάλωση) = 29,99 €

Υπολογίζοντας τιμή κοντά στο «πράσινο» 14,1 λεπτά/kWh: 120 x 0,141 € = 16,92 € (χωρίς πάγιο)

120 kWh x 0,084 € = 10,08 € (και στην πράξη λιγότερα τον πρώτο μήνα λόγω bonus 20 €).

120 kWh x 0,141 € = 16,92 €

Ποιο συμφέρει

Για χαμηλή κατανάλωση (π.χ. ένα γκαρσονιεράκι με λαμπτήρες LED και μικρή χρήση κλιματιστικού):

Ο Ήρων εμφανίζεται πιο οικονομικός, με κόστος μόλις 10 € για 120 kWh.

Η ΔΕΗ ακολουθεί με 18,48 €, ενώ Elpedison και τα πράσινα τιμολόγια κινούνται στα ίδια επίπεδα (16,9 €).

Η Protergia, με σταθερή χρέωση 29,99 €, συμφέρει μόνο αν το σπίτι καταναλώνει πάνω από 250–300 kWh τον μήνα.

Χρηστική οδηγία

Οι φοιτητές καλό είναι:

Να υπολογίζουν πρώτα τη δική τους κατανάλωση (π.χ. αν μένουν μόνοι ή με συγκάτοικο). Να τσεκάρουν το πάγιο – συχνά κάνει τη διαφορά. Να θυμούνται ότι οι τιμές μπορεί να μεταβάλλονται κάθε μήνα, ειδικά στα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια. Με λίγα λόγια: για τον φοιτητή που καίει λίγο ρεύμα, τα ειδικά φοιτητικά πακέτα με χαμηλή χρέωση ανά κιλοβατώρα και χωρίς πάγιο είναι σαφώς πιο συμφέροντα.

Τι χρειάζεται για να μπει ένας φοιτητής σε φοιτητικό πρόγραμμα ρεύματος

Φοιτητική ιδιότητα

Απαραίτητη η φοιτητική ταυτότητα / πάσο σε ισχύ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ όπου προβλέπεται).

Ορισμένοι πάροχοι μπορεί να ζητούν και βεβαίωση σπουδών αν η ταυτότητα δεν είναι πρόσφατη.

Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του φοιτητή

Συνήθως το ρολόι πρέπει να είναι δηλωμένο στο όνομα του φοιτητή.

Αν είναι στο όνομα γονέα/κηδεμόνα, χρειάζεται αλλαγή στοιχείων στον πάροχο.

Αριθμός παροχής (ρολόι ΔΕΔΔΗΕ)

Ο μοναδικός αριθμός με 14 ψηφία που φαίνεται σε κάθε λογαριασμό.

Χρειάζεται για την ενεργοποίηση ή μεταφορά του προγράμματος.

ΑΦΜ και ταυτότητα

Κανονικά δικαιολογητικά για οποιαδήποτε σύμβαση παροχής ηλεκτρικού.

IBAN για πάγια εντολή (προαιρετικό αλλά συχνά ζητείται)

Οι περισσότεροι πάροχοι δίνουν έκπτωση ή bonus αν ο λογαριασμός πληρώνεται με πάγια εντολή.

Σημειώσεις που κάνουν τη διαφορά