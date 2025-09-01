ΔΕΗ: Σημαντικές μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου – Πού διαμορφώνονται οι τιμές

Τον χορό των μειώσεων στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας , άνοιξε η ΔΕΗ η οποία ανακοίνωσε νέες, πιο χαμηλές χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος με τους καταναλωτές να βλέπουν σημαντική ανάσα στους λογαριασμούς τους.

Ρεκόρ μείωσης στα πράσινα τιμολόγια

Συγκεκριμένα, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν πέφτει στα 0,129 €/kWh, από 0,15153 €/kWh τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 12 μηνών. Για σύγκριση, τον Σεπτέμβριο του 2024 η τιμή ήταν 0,1594 €/kWh.

Ακόμα χαμηλότερες τιμές ισχύουν για τους κατόχους διζωνικών μετρητών, καθώς στη ζώνη χαμηλής χρέωσης η τιμή μειώνεται σε 0,1148 €/kWh, έναντι 0,1279 €/kWh τον Αύγουστο.

Χαμηλότερες χρεώσεις και στο κίτρινο τιμολόγιο

Σημαντική μείωση καταγράφεται και στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all, που διαμορφώνεται στα 0,104 €/kWh από 0,13898 €/kWh, η χαμηλότερη τιμή του τελευταίου έτους.



Όσον αφορά τα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί τις σταθερές ανταγωνιστικές χρεώσεις:

myHomeEnter: 0,145 €/kWh

myHomeOnline: 0,142 €/kWh

myHomeEnterTwo (διζωνικό): 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης

Με χαμηλά πάγια, χωρίς κρυφές προϋποθέσεις και με δυνατότητες επιπλέον εξοικονόμησης, τα προγράμματα της ΔΕΗ παραμένουν ελκυστική επιλογή για τα νοικοκυριά.



Η επιχείρηση τονίζει ότι συνεχίζει να τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο, με διαφανή τιμολόγηση, πολυκαναλική εξυπηρέτηση και ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα.