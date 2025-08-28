Ρεύμα: «Κλειδώνουν» οι μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια – Σε τροχιά πτώσης τον Σεπτέμβριο οι χρεώσεις

Πτωτική αναμένεται η πορεία των πράσινων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για «κλειδωμένες» μειώσεις στις χρεώσεις. Η καθοδική τάση της χονδρεμπορικής αγοράς τον Αύγουστο ανοίγει τον δρόμο ώστε όλοι οι προμηθευτές να αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω τα ειδικά προϊόντα τους. Η πτώση 25–27% στις χονδρικές τιμές ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη , αποτέλεσμα ευρωπαϊκού συντονισμού, αναμένεται να περάσει στους λογαριασμούς των καταναλωτών από τον Σεπτέμβριο εκτιμά και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η εικόνα είναι ενδεικτική: η τιμή Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας καταγράφει μέχρι στιγμής μέση τιμή 73,76 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, δηλαδή πτώση 27% σε σχέση με τον Ιούλιο (100,57 ευρώ/MWh). Πρόκειται για θεαματική «βουτιά» σε έναν καλοκαιρινό μήνα, η οποία ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι, μπαίνοντας στον Σεπτέμβριο και με την κατανάλωση να μειώνεται φυσιολογικά, τα περιθώρια για νέο άλμα της χονδρικής είναι περιορισμένα.

Ως προς το μέγεθος των μειώσεων, οι περισσότεροι ειδικοί αποφεύγουν να δώσουν αριθμούς. Ωστόσο, δεν λείπουν οι εκτιμήσεις για πτώση τουλάχιστον 10% στις τελικές χρεώσεις.

Τι έγινε τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος χαρακτηρίστηκε από ανομοιογενή εικόνα: άλλα προϊόντα υποχώρησαν, τα περισσότερα όμως κατέγραψαν αυξήσεις. Οι χρεώσεις κινήθηκαν μεταξύ 15,15 και 25,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 18,8 λεπτά, αυξημένη κατά 5% σε σχέση με τον Ιούλιο.



Η άνοδος αυτή θεωρήθηκε φυσική συνέπεια της ακριβότερης χονδρικής του Ιουλίου. Παρότι αναμενόταν αποκλιμάκωση, αρκετοί πάροχοι κινήθηκαν πιο «συντηρητικά», προχωρώντας σε μικρές αυξήσεις. Όπως σχολιάζουν στελέχη της αγοράς, πρόκειται πιθανότατα για εταιρείες που είχαν απορροφήσει μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων μέσα στο 2025 και πλέον προσπαθούν να ανακτήσουν μέρος των ζημιών.



Ακόμη κι έτσι όμως, η διαφορά λιανικής–χονδρικής που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο καθιστά σχεδόν μονόδρομο τις μειώσεις από Σεπτέμβριο. Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά κινήθηκε χαμηλότερα απ’ όσο υπολόγιζαν οι προβλέψεις, με την απόκλιση σε σχέση με τον Ιούλιο να ξεπερνά τα 20 ευρώ/MWh.

Γιατί έπεσε η χονδρική

Οι «χαμηλές πτήσεις» της χονδρικής τον Αύγουστο συνδέονται με:

τις ήπιες θερμοκρασίες,

την ενισχυμένη παραγωγή από αιολικά,

και τη γενικότερη μείωση της ζήτησης.

Η ισχυρή συμμετοχή των ΑΠΕ είχε σαν αποτέλεσμα το σύστημα να είναι καθαρά εξαγωγικό τις πρώτες 26 ημέρες του Αυγούστου, με εκροές 350 GWh, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο η Ελλάδα ήταν καθαρά εισαγωγική, με 140 GWh εισαγωγών.

Με αυτά τα δεδομένα, όλα δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος θα φέρει ανάσα στα πράσινα τιμολόγια, με τους καταναλωτές να βλέπουν –επιτέλους– ουσιαστικές μειώσεις στους λογαριασμούς τους.