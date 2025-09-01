Ρεύμα: Τελεσίγραφο Μητσοτάκη «Μειώστε τα τιμολόγια – αλλιώς παρεμβαίνουμε» - Οι τιμές για Σεπτέμβριο

Σαφές μήνυμα προς τους παρόχους ενέργειας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , ζητώντας να αποτυπωθεί άμεσα η πτώση των τιμών χονδρικής στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Στην ανάρτησή του στις 31 Αυγούστου, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι αν οι μειώσεις δεν περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών, η κυβέρνηση θα παρέμβει.

Η πτώση στις τιμές χονδρικής

«Σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά. Η χώρα μας είχε χαμηλότερες τιμές τον Αύγουστο ακόμη και από τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Δανία. Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στη λιανική. Αν αυτό δεν συμβεί, θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι θα πληρώσουμε τον Σεπτέμβριο

Οι πάροχοι θα αγοράζουν ρεύμα περίπου στα 73 ευρώ/MWh, δηλαδή 26% φθηνότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και 41% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η μείωση αυτή αναμένεται να «μεταφραστεί» σε σημαντικές ελαφρύνσεις για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι παρόχοι αναμένεται τις επόμενες ώρες να ανακοινώσουν μειώσεις, που θα φθάνουν και το 20% σε σχέση με τις τιμές του Αυγούστου. Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο οι χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια κυμάνθηκαν από τα 15,15 έως και 25,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ήδη η Protergia ανακοίνωσε μειώσεις, με το οικιακό «πράσινο» τιμολόγιο να πέφτει στα 0,159€/kWh (-11,2%), ενώ τα «κίτρινα» τιμολόγια είναι έως και 18% φθηνότερα. Παράλληλα, διαθέτει ειδικό πακέτο για φοιτητικά σπίτια με κόστος 29,99€/μήνα και δύο μήνες δωρεάν.

Νέα τιμολόγια – κόκκινη κατηγορία

Από τον Σεπτέμβριο μπαίνουν στην αγορά και τα «κόκκινα» τιμολόγια, μια νέα κατηγορία που υπόσχεται περισσότερη ευελιξία:

σταθερός λογαριασμός κάθε μήνα,

εκκαθάριση στο τέλος της περιόδου ή ανά εξάμηνο,

ασφάλεια έναντι των έντονων διακυμάνσεων.

Σήμερα, περίπου 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται στα πράσινα τιμολόγια, τα «κίτρινα» καλύπτουν το 14% και τα σταθερά «μπλε» ξεπερνούν το 22%.

Οι ΑΠΕ και το ρεύμα με αρνητικές τιμές

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν το 52,2% της ζήτησης, ενώ για δέκα ημέρες οι τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τους παραγωγούς να πληρώνουν για να διοχετεύσουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.