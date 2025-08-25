Ρεύμα: Νέος χάρτης στις ώρες αιχμής – Τι αλλάζει από το 2026 για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Με στόχο μια πιο δίκαιη κατανομή του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και την αποσυμφόρηση του δικτύου τις ώρες που «ζεσταίνεται», η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ) ανακοίνωσε τον καθορισμό των Περιόδων Μέγιστης Ζήτησης για το 2026.

Η απόφαση αυτή δεν είναι απλά τεχνική, αφορά την καθημερινότητα εκατομμυρίων καταναλωτών, καθώς δίνει ισχυρό κίνητρο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις πιο ενεργοβόρες δραστηριότητές τους εκτός «αιχμής». Στόχος; Έξυπνη χρήση ενέργειας, μικρότερο κόστος για όσους προσαρμόζονται και πιο σταθερό ηλεκτρικό σύστημα για όλους.

Οι νέες ώρες αιχμής

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για τα έτη 2023-2024, οι συνήθειες των καταναλωτών έχουν αλλάξει και οι αιχμές μετακινούνται αργότερα το βράδυ. Έτσι, διαμορφώνονται τρεις ζώνες:

Χειμώνας (Νοέμβριος – Ιανουάριος): 17:00 – 22:00

Μεταβατικοί μήνες (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος): 18:00 – 23:00

Καλοκαίρι (Απρίλιος – Αύγουστος): 19:00 – 00:00

Η μετατόπιση προς αργά τη νύχτα συνδέεται με την αυξημένη χρήση κλιματιστικών και συσκευών ψύξης, που κρατούν ψηλά τη ζήτηση μέχρι τα μεσάνυχτα.

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

Για τον απλό πολίτη, η εξίσωση είναι ξεκάθαρη:

Πλυντήρια, ηλεκτρικοί φούρνοι και κλιματιστικά μέσα στην αιχμή → πιο «αλμυρές» χρεώσεις.

Μεταφορά αυτών μετά τα μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί → μικρότερο κόστος.

Με άλλα λόγια, το χρονοδιάγραμμα της καθημερινότητας μπορεί να μεταφραστεί σε εξοικονόμηση χρημάτων στον λογαριασμό.

Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η αλλαγή για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις βιομηχανίες υψηλής κατανάλωσης. Εκεί, οι ώρες αιχμής λειτουργούν σαν «σήμα κινδύνου» για το πώς θα οργανωθεί η παραγωγή, αφού το κόστος χρήσης του δικτύου επηρεάζει άμεσα τον προϋπολογισμό.

Η ΡΑΑΕΥ τονίζει ότι το μέτρο ισχύει μόνο για εργάσιμες ημέρες – τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η ζήτηση είναι χαμηλότερη και δεν υπολογίζονται ως αιχμή.