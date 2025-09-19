Αλλαγές στο τέλος ΕΡΤ: Πρόστιμα-φωτιά και διπλασιασμός προμήθειας στους παρόχους ρεύματος

Νομοσχέδιο που προκαλεί συζητήσεις τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη με στόχο τη ρύθμιση του πλαισίου είσπραξης και απόδοσης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ.

Το σχέδιο νόμου φέρνει πιο αυστηρούς κανόνες, αυξάνει την προμήθεια που παρακρατούν οι πάροχοι ρεύματος και θεσπίζει τσουχτερά πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Οι κυρώσεις είναι σαρωτικές:

10.000 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης στην υποβολή μηνιαίας εκκαθάρισης.

50.000 ευρώ για μη υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής κατάστασης ή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή.

Πρόστιμο ίσο με το 50% των ποσών που δεν αποδόθηκαν στην ΕΡΤ, σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών. Αν υπάρξει υποτροπή, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Με απλά λόγια: οι πάροχοι που δεν αποδίδουν όσα εισπράττουν από τους πολίτες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές που «πονούν».

Τι αλλάζει στην προμήθεια

Το τέλος υπέρ της ΕΡΤ παραμένει 3 ευρώ τον μήνα ανά παροχή, ωστόσο η προμήθεια που παρακρατούν οι πάροχοι για την υπηρεσία είσπραξης διπλασιάζεται στο 1%.

Με άλλα λόγια, οι εταιρείες ενέργειας βγαίνουν κερδισμένες, καθώς το ποσοστό τους ανεβαίνει, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν το ίδιο ποσό.

Υποχρεώσεις και διακανονισμοί

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να υποβάλλουν μηνιαίες και ετήσιες εκκαθαρίσεις προς την ΕΡΤ, με λεπτομερή στοιχεία για τα ποσά που εισπράχθηκαν.

Οι οφειλές που μένουν ληξιπρόθεσμες θα μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους καταναλωτές.

Σε κάθε διακανονισμό λογαριασμών ρεύματος ενσωματώνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές υπέρ ΕΡΤ, ανεξάρτητα από το αν αφορούν παλιούς ή νέους λογαριασμούς.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους απαλλάσσονται:

Το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.

Οι αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.

Οι καταναλώσεις έως 10 ευρώ τον μήνα.

Οι ναοί, τα νεκροταφεία και οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών.

Όλοι οι υπόλοιποι –νοικοκυριά και επιχειρήσεις– παραμένουν υπόχρεοι.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 2 Οκτωβρίου και αναμένεται να πυροδοτήσει έντονη συζήτηση, καθώς αγγίζει τόσο τις εταιρείες ενέργειας όσο και εκατομμύρια καταναλωτές.