Ρεύμα: Κόκκινα, μπλε ή πράσινα τιμολόγια - Ποιο επιλέγουν 100 χιλιάδες νέοι πελάτες κάθε μήνα

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει ραγδαία και οι καταναλωτές καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα σε νέες κατηγορίες τιμολογίων. Με τις αυξομειώσεις στις χονδρικές τιμές και τον σκληρό ανταγωνισμό των παρόχων, η σωστή επιλογή μπορεί να σου εξοικονομήσει έως και 200 € τον χρόνο.

Τα νέα «κόκκινα» τιμολόγια – τι είναι και σε ποιους ταιριάζουν

Τα «κόκκινα» τιμολόγια είναι η καινούργια πρόταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Αντί να πληρώνεις για κάθε κιλοβατώρα που καις, όπως στα κλασικά πράσινα ή μπλε τιμολόγια, εδώ πληρώνεις ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα ανάλογα με το εύρος κατανάλωσης στο οποίο ανήκεις (π.χ. έως 300 kWh, 301–600 kWh κ.ο.κ.).

Σκέψου το σαν μηνιαία συνδρομή σε γυμναστήριο: πληρώνεις το ίδιο είτε πας 5 είτε 15 φορές, αρκεί να μην ξεπεράσεις το «πακέτο» σου. Αυτό δίνει σιγουριά στον λογαριασμό σου, ειδικά αν έχεις σταθερές ή χαμηλές ανάγκες σε ρεύμα. Ωστόσο, αν καταναλώσεις πολύ λιγότερο από το όριο του πακέτου, ίσως τελικά δεν σου βγει πιο οικονομικό.

Πώς λειτουργούν: Αντί να χρεώνεσαι με βάση την τιμή ανά κιλοβατώρα, πληρώνεις σταθερό ποσό τον μήνα ανάλογα με το εύρος κατανάλωσης (π.χ. 0–300 kWh, 301–600 kWh).

Πλεονέκτημα: Ξέρεις κάθε μήνα το ποσό που θα πληρώσεις, ακόμα κι αν ανέβει η χονδρική τιμή.

Μειονέκτημα: Αν η κατανάλωσή σου είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να πληρώνεις παραπάνω από ό,τι με ένα φθηνό μπλε τιμολόγιο.

Ιδανικό για: Μονοπρόσωπα νοικοκυριά, εξοχικά, άτομα με σταθερή χαμηλή χρήση.

Σημαντικό: Θα τεθούν σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης (31 Αυγούστου).

Μπλε (σταθερά) τιμολόγια – η σίγουρη λύση για οικονομία

Τα «μπλε» τιμολόγια είναι τα σταθερά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρουν κλειδωμένη τιμή ανά κιλοβατώρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 12 ή 24 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σου δεν επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις της χονδρικής αγοράς ρεύματος, κάτι που τα κάνει ιδιαίτερα ελκυστικά σε περιόδους ενεργειακής αστάθειας. Παρέχουν προβλεψιμότητα και ασφάλεια στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού ξέρεις από πριν πόσο περίπου θα πληρώνεις κάθε μήνα. Είναι ιδανικά για νοικοκυριά με σταθερή ή υψηλή κατανάλωση, ενώ χάρη στον ανταγωνισμό οι τιμές τους συχνά είναι έως και 35% χαμηλότερες από τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Τι προσφέρουν:

Σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για 12 ή 24 μήνες, χωρίς να επηρεάζεσαι από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Εύρος τιμών: Από 0,088 έως 0,145 €/kWh με πάγια 3,5–12,9 €.

Γιατί κερδίζουν έδαφος: Είναι έως και 35% φθηνότερα από τα πράσινα κυμαινόμενα.

Παράδειγμα εξοικονόμησης

Νοικοκυριό με 300 kWh/μήνα πληρώνει περίπου 317 €/έτος.

Το ίδιο με πράσινο τιμολόγιο πλήρωνε 515 €/έτος → Κέρδος 198 €.

Ιδανικό για: Οικογένειες, σταθερή ή υψηλή κατανάλωση, άτομα που θέλουν προβλεψιμότητα.

Πράσινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια – ρίσκο με περιβαλλοντικό πρόσημο

Τα «πράσινα» τιμολόγια Ρεύματος είναι κυμαινόμενα συμβόλαια όπου η τιμή ανά κιλοβατώρα αλλάζει κάθε μήνα, ανάλογα με τη χονδρική αγορά ρεύματος. Μπορεί να είναι συμφέροντα όταν οι τιμές πέφτουν, αλλά κρύβουν ρίσκο αν η αγορά πάρει την ανιούσα.

Πώς λειτουργούν: Η τιμή ανά κιλοβατώρα αλλάζει κάθε μήνα ανάλογα με την τιμή χονδρικής αγοράς ρεύματος.

Πλεονέκτημα: Μπορεί να είναι φθηνότερα όταν πέφτουν οι τιμές στη χονδρική.

Μειονέκτημα: Δεν υπάρχει σταθερότητα – μπορεί να εκτοξευτούν αν ανέβει η αγορά.

Παράδειγμα

Σε έναν πάροχο η τιμή μπορεί να πάει από 0,156 €/kWh σε 0,255 €/kWh σε έναν μήνα.

Ιδανικό για: Καταναλωτές που παρακολουθούν την αγορά και είναι διατεθειμένοι να αλλάζουν πάροχο συχνά.

Πώς να διαλέξεις σωστά – 4 πρακτικά βήματα

Καταγραφή κατανάλωσης: Δες στους τελευταίους 12 λογαριασμούς σου πόσες kWh καταναλώνεις τον μήνα.

Σύγκριση συνολικού κόστους: Μην κοιτάς μόνο την τιμή/kWh , υπολόγισε και το πάγιο.

Εκτίμηση σταθερότητας: Αν δεν θέλεις εκπλήξεις, προτίμησε σταθερό τιμολόγιο.

Έλεγχος ρήτρας πρόωρης αποχώρησης: Μερικά συμβόλαια έχουν πέναλτι αν φύγεις πριν τη λήξη.

Γιατί τα μπλε τιμολόγια είναι τόσο φθηνά – και γιατί κερδίζουν έδαφος

Η ελκυστική τιμή των σταθερών συμβολαίων δεν είναι τυχαία. Οι πάροχοι «κλειδώνουν» τον πελάτη για τουλάχιστον 12 μήνες μέσω ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, κάτι που σημαίνει:

Μικρότερο ρίσκο για «φέσι» σε περίπτωση απλήρωτων λογαριασμών.

Μηδενικό κόστος προσέλκυσης νέων πελατών για έναν χρόνο.

Αυτή η εξοικονόμηση μεταφέρεται στη χρέωση, επιτρέποντας πιο ανταγωνιστικές τιμές στα μπλε τιμολόγια. Ωστόσο, πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι ορισμένα προϊόντα πωλούνται ακόμη και κάτω από το κόστος προαγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, στο «παιχνίδι» μπαίνουν οι επιθετικές εμπορικές πολιτικές: κάποιες εταιρείες επιδοτούν τα μπλε τιμολόγιά τους με έσοδα από άλλες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή ρεύματος, για να αυξήσουν το πελατολόγιό τους.

Η επέλαση των σταθερών συμβολαίων

Ο συνδυασμός χαμηλής τιμής και προστασίας από τις διακυμάνσεις της αγοράς οδηγεί ολοένα και περισσότερους καταναλωτές στα μπλε συμβόλαια.

Στοιχεία ΡΑΑΕΥ

Μάιος 2025: 1,3 εκατ. νοικοκυριά σε μπλε τιμολόγια.

Δεκέμβριος 2024: 800.265 νοικοκυριά.

Αύξηση: +505.875 πελάτες μέσα σε 5 μήνες (περίπου +101.000 κάθε μήνα).

Οι περισσότεροι νέοι συνδρομητές προήλθαν από πράσινα τιμολόγια, τα οποία από 4,3 εκατ. πελάτες στο τέλος του 2024 έπεσαν στα 3,9 εκατ. τον Μάιο 2025, χάνοντας 397.364 πελάτες (περίπου 79.500 τον μήνα).

Τα κίτρινα τιμολόγια επίσης υποχώρησαν: από 836.838 σε 801.086 πελάτες (–35.752).

Η εικόνα στα επαγγελματικά τιμολόγια

Οι ίδιες τάσεις εμφανίζονται και στις επιχειρήσεις, αν και σε μικρότερη κλίμακα:

Μπλε επαγγελματικά τιμολόγια: +61.978 πελάτες (από 93.842 τον Δεκέμβριο σε 155.820 τον Μάιο).

Πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια: –71.585 πελάτες (από 1,26 εκατ. σε 1,185 εκατ.).

Κίτρινα επαγγελματικά τιμολόγια: μικρή άνοδος (+11.716) φτάνοντας τους 272.398 πελάτες.

Συμπέρασμα: Τα μπλε σταθερά τιμολόγια, χάρη στις δεσμευτικές διάρκειες, το χαμηλό ρίσκο για τους παρόχους και τις επιθετικές εμπορικές πολιτικές, κερδίζουν με γρήγορους ρυθμούς έδαφος στην αγορά και αυτή η τάση δύσκολα θα ανακοπεί στο άμεσο μέλλον.