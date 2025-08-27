Παπασταύρου: Πτώση τιμών ρεύματος και νέα εποχή στις ενεργειακές επενδύσεις

Με το βλέμμα στην προσέλκυση επενδύσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης για τους κρίσιμους τομείς υδρογονανθράκων και ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντίστροφη μέτρηση για τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων

Η 10η Σεπτεμβρίου είναι το ορόσημο: ο διεθνής διαγωνισμός για έρευνες υδρογονανθράκων περνά στην τελική του φάση, με τις προσφορές να ανοίγουν άμεσα και την ολοκλήρωση να τοποθετείται μέσα στο 2025. Ο υπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις εκμετάλλευσης.

Ρεύμα: Μείωση τιμών από Σεπτέμβριο

Η πτώση 25–27% στις χονδρικές τιμές ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη – αποτέλεσμα ευρωπαϊκού συντονισμού – αναμένεται να περάσει στους λογαριασμούς των καταναλωτών από τον Σεπτέμβριο. «Ανάσα» για τα νοικοκυριά, ενώ ο κ. Παπασταύρου έδωσε έμφαση στην ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας και διασύνδεσης των νησιών για σταθερότητα του συστήματος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο μείωσης του πλαφόν στο «πράσινο» τιμολόγιο από τις 500 στις 200 κιλοβατώρες.

Θαλάσσια πάρκα – «30 επί 30»

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο υπουργός τόνισε ότι οι διαδικασίες για τα θαλάσσια πάρκα προχωρούν με κανονικούς ρυθμούς. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στην πρωτοβουλία «30 επί 30», με στόχο την προστασία τουλάχιστον του 30% των θαλάσσιων περιοχών έως το 2030. Σχέδιο, ωστόσο, υπάρχει για ακόμα πιο φιλόδοξο ποσοστό: 35–36% πριν την καταληκτική ημερομηνία. Σημαντικό παράδειγμα, η Αμοργός, όπου οι ψαράδες αποφάσισαν να μειώσουν τη δραστηριότητά τους δύο μήνες τον χρόνο για να αναζωογονηθεί η θάλασσα.

Οικονομία και κοινωνία

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η Ελλάδα δανείζεται σήμερα με χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία. Τόνισε πως η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε ελληνική οικογένεια, χαρακτηρίζοντάς την «ραχοκοκαλιά της κοινωνίας».

Πολιτική διάσταση

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πολιτική κληρονομιά, μιλώντας για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής τα προηγούμενα χρόνια και επισημαίνοντας την ανάγκη για θεσμική επαναφορά και σεβασμό προς όσους επλήγησαν από παλιές διαδικασίες.