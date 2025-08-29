Νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας – Τέλος στο χάος των διάσπαρτων νόμων

Μετά από δεκαετίες σύγχυσης, η Ελλάδα αποκτά ένα σύγχρονο θεσμικό εργαλείο που απλοποιεί τη δόμηση, καταπολεμά την αυθαιρεσία και βάζει τέλος στην αβεβαιότητα. Ένα νομοθέτημα που – όπως τόνισε το υπουργείο – υπηρετεί την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική ευθύνη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης , τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Ένα έργο-τομή που συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλη τη σχετική νομοθεσία σε ένα ενιαίο, απλό και ξεκάθαρο πλαίσιο.

Τι αλλάζει

Οι πολίτες και οι μηχανικοί αποκτούν σαφείς κανόνες για δόμηση, χρήσεις γης, αυθαίρετα και αναπλάσεις.

Η δημόσια διοίκηση απλοποιεί διαδικασίες.

Η αυθαίρετη δόμηση περιορίζεται, ενώ ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου.

Ο νέος Κώδικας δεν εισάγει νέους κανόνες. Απλά συγκεντρώνει και οργανώνει τους ήδη υπάρχοντες, καταργώντας οριστικά δεκάδες διάσπαρτες και παρωχημένες διατάξεις – ακόμα και τον ΓΟΚ του 1985.

Στόχοι

Απλούστερη καθημερινότητα για πολίτες και μηχανικούς.

Διαφάνεια και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο.

Μείωση γραφειοκρατίας.

Ενιαίοι κανόνες σε όλη τη χώρα, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δομή – 477 άρθρα, 9 μέρη

Ο Κώδικας περιλαμβάνει 477 άρθρα που καλύπτουν:

Χωρικό σχεδιασμό (χερσαίο & θαλάσσιο).

Αστικές αναπλάσεις.

Κανόνες δόμησης και χρήσης γης.

Οικοδομικές άδειες, ελέγχους, αυθαίρετα.

Επικίνδυνες οικοδομές, αστική πολιτική και συλλογικά όργανα.

Ψηφιακή πρόσβαση για όλους

Το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου κάθε πολίτης θα μπορεί δωρεάν και εύκολα να αναζητήσει τις διατάξεις του Κώδικα, χωρίς χαοτικά ΦΕΚ και πολύπλοκες διαδικασίες.