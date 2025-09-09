Παπασταύρου από Μιλάνο: Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο – «Κλειδί» ο Κάθετος Διάδρομος

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενεργειακού διαλόγου βρέθηκε η Ελλάδα, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου να συμμετέχει στο Gastech Forum στο Μιλάνο, εκπροσωπώντας τη χώρα σε πάνελ με θέμα: «Leveraging energy policy to achieve energy security and sustainability goals».

Η Ελλάδα γίνεται κόμβος για το αμερικανικό LNG

«Το αμερικανικό LNG φτάνει πλέον στη Ρεβυθούσα και στο FSRU Αλεξανδρούπολης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας την ενεργοποίηση περιφερειακών συνεργασιών με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία. Στόχος είναι η δημιουργία διαδρόμου μεταφοράς LNG προς τον Βορρά, που θα ανατρέψει την εξάρτηση δεκαετιών από άλλες ενεργειακές πηγές.

Ρυθμιστική εναρμόνιση: «Κλειδί» για τις επενδύσεις

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη εναρμόνισης των ρυθμιστικών και φορολογικών πλαισίων στις χώρες της περιοχής. «Δεν μπορεί ο προμηθευτής να αντιμετωπίζει πέντε διαφορετικά συστήματα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη κοινών κανόνων για να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές ενεργειακές συνεργασίες.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η γεωπολιτική σημασία του

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, λέγοντας πως μπορεί να μεταμορφώσει την περιοχή. «Κάθε αγωγός ή διασύνδεση δεν είναι απλώς υποδομή. Είναι αρτηρία σταθερότητας και ανάπτυξης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα από εισαγωγέας σε εξαγωγέας φυσικού αερίου

Σε κλειστή συζήτηση με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και την επικεφαλής Ενέργειας της Ε.Ε. Ditte Juul Jørgensen, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε τη στροφή της Ελλάδας: από εισαγωγέας φυσικού αερίου το 2020, σε εξαγωγική χώρα το 2024. «Ο Κάθετος Διάδρομος θα ενισχύσει την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και θα στηρίξει την ενεργειακή αυτονομία», σημείωσε.

Γρ. Τύπου ΥΠΕΝ

81% του LNG από ΗΠΑ το 2025

Εντυπωσιακό στοιχείο της ομιλίας του Υπουργού ήταν πως το 81% των εισαγωγών LNG της Ελλάδας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών ενεργειακών σχέσεων.

Ενδιαφέρον της Conoco Phillips για επενδύσεις στην Ελλάδα

Γρ. Τύπου ΥΠΕΝ

Στο περιθώριο του Forum, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Conoco Phillips, Andy O’Brian. Η εταιρεία εξέφρασε ενδιαφέρον για είσοδο στην ελληνική αγορά και διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών στο προσεχές διάστημα.