Μητσοτάκης σε υπουργικό: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια και ο επιτακτικός στόχος της καθημερινότητας

Με την εισαγωγική ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τη νέα κυβερνητική σεζόν, με στόχο την ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμίσεων.

Ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε σε νομοσχέδια και δράσεις που βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τους αρμόδιους υπουργούς. Σημείωσε επίσης τη μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία καθυστέρησε δεκαετίες, τονίζοντας ότι η αυστηρή διαδικασία έγκρισης υποψηφίων δείχνει την προσοχή στην ποιότητα της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι τέσσερα ιδρύματα θα λειτουργήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στην Ελλάδα.



Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τους υπουργούς και ευχήθηκε καλή έναρξη της πολιτικής περιόδου του φθινοπώρου, τονίζοντας ότι στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η προώθηση της συλλογικής ανάπτυξης της χώρας. Αναφέρθηκε επίσης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2026.



Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε την πρόοδο σε βασικούς τομείς, όπως η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία και η διάθεση πάνω από 117.000 kit ρομποτικής σε μαθητές της χώρας. Οι δράσεις αυτές, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών τους. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιούν πλήρως τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή διδασκαλία.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με την ανακαίνιση 431 σχολείων, τη βελτίωση των τουαλετών, των εξωτερικών χώρων και των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και την ενίσχυση των μουσικών σχολείων με νέα όργανα. Επιπλέον, φέτος εγκαινιάζονται τα πρώτα 12 Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια και τέσσερα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μία μεταρρύθμιση δεκαετιών που προσφέρει νέες δυνατότητες εκπαίδευσης στη χώρα.



Στον οικονομικό και παραγωγικό τομέα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη διυπουργική προσπάθεια για απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων, με στόχο την περιορισμένη γραφειοκρατία και την ενίσχυση της βιομηχανίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας και της βιωσιμότητας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την κωδικοποίηση των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας σε έναν ενιαίο κώδικα, που διευκολύνει την εφαρμογή των κανόνων σε όλη τη χώρα.



Ο Πρωθυπουργός κατέληξε σημειώνοντας ότι όλες οι πρωτοβουλίες, από την εκπαίδευση και την κοινωνική πολιτική μέχρι την ανάπτυξη και την απλούστευση των διαδικασιών, αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη δημιουργία ενός συνεκτικού, σύγχρονου και δίκαιου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα.

Αναλυτικά τα θέματα του υπουργικού συμβουλίου:

Υπουργείο Παιδείας: Έναρξη νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – προετοιμασία και καινοτομίες Υπουργείο Ανάπτυξης: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για οικονομικές δραστηριότητες, στρατηγικές επενδύσεις, βιομηχανία και κοινωνική επιχειρηματικότητα Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Παρουσίαση Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας Υπουργείο Εξωτερικών: Νομοσχέδιο για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Υπουργείο Εσωτερικών: Μέτρα εφαρμογής Κανονισμού 2024/900 για διαφάνεια και στόχευση πολιτικής διαφημιστικής προβολής Υπουργείο Πολιτισμού: Καταπολέμηση πλαστογραφίας και προστασία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Νομοσχέδιο για βιώσιμη αλιεία Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Νομοσχέδιο για αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας

Η συνεδρίαση αναμένεται να προσφέρει πλήρη εικόνα για τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα επηρεάσουν τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, την παιδεία και την κοινωνική ζωή των πολιτών.