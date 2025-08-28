Μήνυμα Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα από τη Θεσσαλονίκη

Μέσω...Γαλλίας επέλεξε ο πρωθυπουργός να επικαιροποιήσει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας εν όψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ το επόμενο Σαββατοκύριακο προ ολίγου από την εκδήλωση για τα μεγάλα έργα, που ολοκληρώνονται στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη «βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση», που σοβεί σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης και περιέγραψε «ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση» καθώς και «μία οικονομία, που παράγει ελλείματα και υποχρεούται να τα τιθασεύσει με σκληρά μέτρα λιτότητας».

Στον αντίποδα, παρατήρησε ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα δε συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων και όχι για μειώσεις αλλά αυξήσεις δαπανών για να υπερθεματίσει για «την καθοριστική σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μίας μονοκομματικής κυβέρνησης να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματος της. «Απέναντι στην τοξικότητα και τα fake news εμείς απαντάμε με 4 συγκεκριμένες λέξεις: «τα είπαμε, τα κάναμε».



Όπως σας είχε ενημερώσει από προχθές το flash.gr,ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τη δρομολόγηση εντός του 2026 του έργου της ανάπλασης της ΔΕΘ. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, όπου, όπως είπε, «δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, αλλά θα κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα, θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης». Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι «σύντομα και συγκεκριμένα εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 το ΜΕΤΡΟ θα φτάσει μέχρι την Καλαμαριά» και συμπλήρωσε ότι «στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο αλλά και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο, ενδεχομένως όχι απλά στη χώρα, αλλά σε όλη την Ευρώπη».