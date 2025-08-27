ΔΕΘ σε πρώτο πλάνο: Ο Μητσοτάκης παίζει όλα τα χαρτιά του

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ώρα για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς καλά πληροφορημένες πηγές προϊδεάζουν ότι έως τις αρχές της προσεχούς ερχόμενης εβδομάδος αναμένεται να έχουν «κλειδώσει» τα οικονομικά μέτρα, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το μεθεπόμενο Σάββατο στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο flash.gr o τελικός γύρος των συσκέψεων ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη , τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θάνο Πετραλιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην πρωθυπουργική έδρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στην πραγματικότητα, πάντως, Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο βρίσκονται εδώ και αρκετές ημέρες σε ανοιχτή γραμμή με τον βασικό κορμό των προωθούμενων παρεμβάσεων να έχει αποφασισθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Στρατηγική ενίσχυσης μεσαίας τάξης και συνταξιούχων

Η αποφασιστική ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά, αλλά και των συνταξιούχων από τη μία πλευρά και η εμφανής προσπάθεια αποδόμησης των προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης από την άλλη προδίδουν την επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου να εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως οι μοναδικοί εγγυητές τόσο της πολιτικής σταθερότητας, όσο και της απρόσκοπτης συνέχισης της οικονομικής προόδου. Άλλωστε και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πολύτιμο κεκτημένο της σταθερότητας στο εσωτερικό και το ξορκίζοντας τις επικίνδυνες περιπέτειες εξωτερικό εν μέσω γενικευμένης ρευστότητας διεθνώς με τελευταίο, δραματικό παράδειγμα την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού σε ένα από τα ισχυρότερα ευρωπαϊκά κράτη, τη Γαλλία.

Το αντί–ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και η «επιστροφή Τσίπρα»

Είναι σαφές ότι για το Μέγαρο Μαξίμου η πολυπόθητη επανασυσπείρωση της «γαλάζιας» κομματικής βάσης περνά μέσα από την προσπάθεια αναστύλωσης του αντί – ΣΥΡΙΖΑ μετώπου. «Σύμμαχος» σε αυτήν την προσπάθεια φαίνεται πως είναι η φημολογούμενη επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα μέσω της δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος. Ξεκάθαρη η στόχευση του Παύλου Μαρινάκη, όταν χθες μέσω του ΣΚΑΪ τόνιζε ότι «κανένας δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα, ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μεσαίοι, ούτε οι πλούσιοι. Κανείς. Όλοι φτωχοποιήθηκαν και πολύ περισσότερο η μεσαία τάξη».

Στο ίδιο πλαίσιο και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος ο οποίος σε ανάρτηση του υπενθύμιζε ότι «ο ελληνικός λαός έπαθε κι έμαθε, διότι πλήρωσε το ακριβότερο φροντιστήριο στην ιστορία του με τους μαθητευόμενους μάγους της "πρώτης φοράς". Και γι' αυτό του οφείλουμε συνετά και σταθερά βήματα που δεν δημιουργούν νέα ελλείμματα και προστατεύουν κυρίως τις νεότερες γενιές από νέες οικονομικές καταστροφές».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να πλαγιοκοπήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ χρεώνοντας τους «λογική λεφτόδενδρων» επαναφέροντας κατ αυτόν τον τρόπο την επιτυχημένη ρητορική της ΝΔ πριν από τις εκλογές του 2023. Εξάλλου και όπως τονίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, «στόχος της πολιτικής μας είναι να αυξάνεται διαρκώς το εισόδημα και των οικονομικά ασθενέστερων και της μεσαίας τάξης, να μεγαλώνουμε την πίτα της οικονομίας με ανάπτυξη, δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και μείωση φόρων».

Σχέδιο ανάπλασης και υποδομών στη Θεσσαλονίκη

Αύριο, εξάλλου, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος, αλλά και τους βουλευτές του νόμου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, o Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπλαση της ΔΕΘ, Το ρεπορτάζ επιμένει πως στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ να προκηρυχθεί ως αποκλειστικά δημόσιο έργο εντός του 2026. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην ικανοποιητική πρόοδο των εργασιών για το flyover, το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του Μετρό, αλλά και την κατασκευή των δύο νέων μεγάλων νοσοκομείων της πόλης.

Ενισχυμένη παρουσία της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα

Από χθες, εξάλλου, και τη συνεδρίαση της Διοικούσας στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Γραμματέα, Κώστα Σκρέκα και του Γενικού Διευθυντή, Γιάννη Σμυρλή, η Νέα Δημοκρατία πυκνώνει την παρουσία της στη Βόρειο Ελλάδα. Όπως ανακοινώθηκε, εξάλλου, από την προσεχή Δευτέρα και έως την Παρασκευή σχεδόν όλοι οι υπουργοί, επικεφαλής «γαλάζιων» κλιμακίων, παίρνουν…φύλλο πορείας για τους νομούς της Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία του κυβερνώντος κόμματος σε μία περιοχή, όπου τα τελευταία χρόνια εμφανίζει σημαντικέ απώλειες προς τα δεξιά της.