Επτά χρόνια μετά τα μνημόνια: Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει ξανά το Μαξίμου

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, που αντικειμενικά έθεσε τις βάσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τα χρόνια που ακολούθησαν. Με τη φημολογία για την επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα να «φουντώνει», τα όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο επανέρχονται στη δημόσια συζήτηση.

Η «ξεχασμένη επέτειος»

Η περίοδος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια πολύ σκληρή κριτική. Όχι μόνο από τους πολιτικούς αντιπάλους της Κουμουνδούρου, αλλά και από τα ίδια τα στελέχη του κόμματος, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που -για κάποιον ακατανόητο λόγο- δυσκολεύονταν επί χρόνια να υπερασπιστούν την πολιτική που ακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας την περίοδο 2015-2019.

Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία αυτής της πολιτικής για τα οποία ο πρώην πρωθυπουργός είναι πραγματικά υπερήφανος. Πέραν της Συμφωνία Των Πρεσπών , αναμφίβολα η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης του ήταν η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, που επετεύχθη σαν σήμερα, το 2018. Βέβαια, το πλέγμα των αντιλαϊκών νόμων εκείνων των χρόνων παραμένει ακόμα ενεργό, αποτελώντας, πλέον, πολιτική επιλογή και όχι κάποια «δέσμευση» προς τους δανειστές.

Η επιτυχία αυτή δεν έχει λάβει της προσοχής που της αναλογεί. Διότι με αυτό τον τρόπο μπήκαν οι βάσεις για τις θετικές εξελίξεις που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, σε μακροοικονομικό επίπεδο. Διότι τότε, ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε στη γραμμή της «καθαρής εξόδου», απορρίπτοντας τις εισηγήσεις για μια «προληπτική γραμμή» μέσω του ESM - που στην ουσία σήμαινε παράταση του μνημονίου.

Το «φάντασμα» του Τσίπρα

Είναι σαφές ότι το πολιτικό σύστημα -και κυρίως ο προοδευτικός χώρος- έχει στραμμένο το βλέμμα του στις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Από το τι θα πράξει, θα εξαρτηθούν πάρα πολλά στην πολυσυζητημένη ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς, καθώς στην παρούσα φάση κανένα κόμμα που εκπροσωπεί τον ταλαιπωρημένο χώρο δεν δείχνει ικανό να «τρομάξει» τη Νέα Δημοκρατία . Πόσο δε μάλλον, να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Η «ρευστότητα» που αυτό παρουσιάζει, συνδυαστικά με την αδυναμία της προοδευτικής παράταξης να εμπνεύσει τους πολίτες και τα σημάδια «κόπωσης» που εμφανίζει η κυβέρνηση, για αρκετούς αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον για την ολική επαναφορά.

Η Θεσσαλονίκη «αναστατώνει» το Μαξίμου

Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο του Economist την παραμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της πόλης, αποτελεί μια κίνηση – «πρόκληση» από την πλευρά του Αλ.Τσίπρα, ο οποίος θα επιδιώξει να θέσει ένα συγκριμένο πλαίσιο. Και, προφανώς, να «προβοκάρει» τον πρωθυπουργό.

Το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση σχετικά με το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού, δεν χάνει ευκαιρία να του επιτίθεται με κάθε αφορμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη συνέντευξη του στον «Σκάι», περιέγραψε σαν «ατύχημα» για τη χώρα την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, ενώ χθες, ο Παύλος Μαρινάκης από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, χρησιμοποίησε ιδιαιτέρως σκληρή γλώσσα εναντίον του.

Άνθρωποι που κινούνται περιμετρικά της λεωφόρου Αμαλίας, θεωρούν ότι αυτές οι επιθέσεις κάθε άλλο παρά τυχαίες είναι. Διακρίνουν, λένε, μια «αγωνία» στο πρωθυπουργικό περιβάλλον σε κάθε δημόσια εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών πιστεύουν ότι ο «φόβος» για τις κινήσεις Τσίπρα, σχετίζεται με τις κακές επιδόσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα της καθημερινότητας (υγεία, παιδεία, ακρίβεια, ενοίκια κλπ). Και αναπόφευκτα, αποτελεί σημείο σύγκρισης των δύο κυβερνήσεων, με τους πολίτες να θυμούνται ότι το 2019 βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι σήμερα.