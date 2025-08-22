Αλέξης Τσίπρας: Από την «Πρώτη Φορά» στο μεγάλο comeback – Το βιβλίο που αλλάζει το παιχνίδι

Τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν την περίοδο 2014-2019, ετοιμάζεται να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας, καταγράφοντας τα γεγονότα εκείνων των ημερών, αλλά και τις σκέψεις του για το αύριο στο βιβλίο που ετοιμάζει και το οποίο θα εκδοθεί στα τέλη του 2025, αν όλα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος.

Εφόσον οριστικοποιηθεί η απόφαση για να τυπωθεί και να κυκλοφορήσει, το βιβλίο θα αποτελέσει ένα πολιτικό «όπλο» στα χέρια του πρώην πρωθυπουργού, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή, θα αποτελέσει επί της ουσίας την τελευταία κίνηση πριν την ολική επαναφορά του στο προσκήνιο.

«Ήρθε η ώρα να πω τη δική μου εκδοχή»

Για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν μιλήσει οι πάντες. Από τους πολιτικούς αντιπάλους του Αλέξη Τσίπρα ως και την Άγκελα Μέρκελ και τον Πάπα Φραγκίσκο. Παρά τη θετική αποτίμηση -αν και με διαφορετική αφετηρία και για διαφορετικά ζητήματα- μεγάλων διεθνών προσωπικοτήτων, την ιστορία για τα όσα διαδραματίστηκαν την επίμαχη περίοδο, στην Ελλάδα έχει αναλάβει να «γράψει» το λεγόμενο «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο».

Αντί για μια τεκμηριωμένη συνολική αποτίμηση και σκληρή κριτική για τα σημεία θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έσφαλε, οι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα έχουν επιλέξει την ανοιχτή διαστρέβλωση των γεγονότων. Δεν σταματούν, βέβαια, εκεί, αφού πολλές φορές καταφεύγουν ακόμα και σε τερατώδη ψέματα – όπως τα δήθεν 100 δις που κόστισε το τρίτο μνημόνιο.

Βέβαια, δεν τολμούν να αγγίξουν ζητήματα όπως είναι η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ – εκείνα, δηλαδή, που «τραυμάτισαν» σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο της Αριστεράς που στρατεύτηκε στην «Πρώτη Φορά».

Όπως και να έχει, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο ίδιος για τα όσα συνέβησαν την περίοδο που βρέθηκε στη διακυβέρνηση της χώρας. «Ήρθε η ώρα να πω τη δική μου εκδοχή», φέρεται να λέει στους στενούς του συνομιλητές. Και αυτό σκοπεύει να κάνει, καταγράφοντας τις σκέψεις του σε ένα βιβλίο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Το τελευταίο βήμα… μέχρι τα επόμενα

Οι πληροφορίες από συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, αναφέρουν ότι έχει, σχεδόν, ολοκληρώσει το γράψιμο. Επομένως, εκτιμούν ότι τελικά το βιβλίο θα εκδοθεί και κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το βιβλίο θα αποτελέσει στην πραγματικότητα το τελευταίο βήμα για την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική ζωή του τόπου, σε ρόλο πρωταγωνιστή. Μάλιστα, αφήνουν να ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, με αφορμή την έκδοση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας μελετάει προσεκτικά τα επόμενα βήματα του, έτσι ώστε να ανακοινώσει τις οριστικές του αποφάσεις. Όπως και να έχει, η «κλεψύδρα» δείχνει να μετράει ανάποδα…