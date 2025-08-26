Κεντροαριστερά σε εμφύλιο: Η «αυτονομία» Ανδρουλάκη και το φάντασμα Τσίπρα

«Μαχαίρια» έχουν βγει ανάμεσα στα κόμματα της λεγόμενης κεντροαριστεράς, τα οποία μάχονται για τα πρωτεία στον χώρο, στη «σκιά» της έντονης φημολογίας για το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή αποτέλεσε η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για ειδική συνεδρίαση της Βουλής για την Παλαιστίνη, αλλά και η άρνηση του να στηρίξει κοινή δράση όλων των κομμάτων για τη Γάζα.

Και μπορεί το εγγύς μέλλον της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης να παραμένει «θολό», εν αναμονή και των επιλογών του πρώην πρωθυπουργού, είναι, όμως, σαφές πως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν να αποτελέσουν τον ισχυρό πόλο ενόψει της νέας κατάστασης που θα δημιουργηθεί.

Η «αυτονομία» Ανδρουλάκη…

Είναι ξεκάθαρο πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει τη γραμμή της «αυτόνομης πορείας» του ΠΑΣΟΚ Με απλά λόγια, αποφεύγει να προχωρήσει σε κοινές πρωτοβουλίες με τα υπόλοιπα κόμματα της Κεντροαριστεράς, ακόμα και σε ζητήματα όπως είναι τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και στο έγκλημα που συντελείται εναντίον του λαού της Παλαιστίνης, στη Γάζα.

Η άρνηση ακόμα και για μίνιμουμ συνεργασία, σε μια εποχή όπου διαθέτει το «πάνω χέρι» στον ευρύτερο χώρο, αφού είναι -έστω και από «σπόντα»- το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκαλεί σε αρκετούς σχετικές απορίες. Πέρα από τη σαφή πολιτική στόχευση, σχετίζεται και με την πρόσφατη εσωκομματική κριτική που δέχθηκε για τη συνυπογραφή της πρότασης δυσπιστίας εναντίον κυβέρνησης με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου .

Το αποτέλεσμα, έλεγαν τότε οι επικριτές του, ήταν το να «καρπωθεί» η Πλεύση Ελευθερίας όλη την οργή των πολιτών για την τραγωδία των Τεμπών και να «εκτοξευτεί» στις δημοσκοπήσεις, προσπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται πως δεν σκοπεύει προχωρήσει εκ νέου σε κάποια κοινή πρωτοβουλία, διεκδικώντας εξ ολοκλήρου για τη Χαριλάου Τρικούπη τον ρόλο του αντίπαλου προς την κυβέρνηση πόλου.

…προκαλεί εντάσεις

Γι αυτό και απέστειλε μόνος του επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας του ειδική συνεδρίαση της Βουλής, ώστε να επικυρωθεί ξανά το -από ο 2015, ομόφωνο- ψήφισμα της Βουλής για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Όπως και να έχει, η επιλογή του κ.Ανδρουλάκη προκαλεί την έντονη αντίδραση των άλλων κομμάτων του χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την άρνηση του ακόμα και να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Σωκράτη Φάμελλο για το μείζον ζήτημα των όσων τραγικών συμβαίνουν στη Γάζα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του.

«Για ακόμη μια φορά, ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος, σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κάτι που εκ των πραγμάτων διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης όμως δεν χωρούν τέτοια μικροκομματικά παιχνίδια», ανέφεραν πηγές της Κουμουνδούρου.

Το ΚΚΕ -με εντελώς διαφορετικό σκεπτικό, αφού δεν διεκδικεί τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ή τις άλλες «προοδευτικές δυνάμεις»- άσκησε σκληρή κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Οι εξελίξεις είναι κρίσιμες κι αυτές δεν αντιμετωπίζονται με υπεκφυγές, αναμασώντας ουσιαστικά τον προκλητικό ισχυρισμό του “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” του κατακτητή κι εξισώνοντας τον θύτη με το θύμα, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης», ανέφερε ο Περισσός.

Στη «σκιά» του Τσίπρα

Ο ανταγωνισμός στην ευρύτερη Κεντροαριστερά οξύνεται, όσο κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν είναι σε θέση να απειλήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, όσο θα συνεχίζεται η συζήτηση για το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα.

Η πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, κακά τα ψέματα, θα ανατρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Σε πιο βαθμό αυτό θα συμβεί, κανένας δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει. Άλλωστε, το να «μετράς» στις δημοσκοπήσεις ένα κόμμα που δεν υπάρχει, που κανείς δεν ξέρει τα στελέχη του και πλήρως τις πολιτικές του θέσεις, είναι από επικίνδυνο ως παντελώς αντεπιστημονικό.