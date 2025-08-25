Η σκιά Τσίπρα στη ΔΕΘ: Νέος πονοκέφαλος για Ανδρουλάκη και Φάμελλο

Έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα μέσα Σεπτεμβρίου, καθώς εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα χρειαστεί να έρθουν αντιμέτωποι και με τα όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες ημέρες νωρίτερα, στο συνέδριο του Economist που θα διεξαχθεί στη συμπρωτεύουσα.

Ανάμεσα σε «συμπληγάδες» ο Ανδρουλάκης

Ο αρχηγός της -εκάστοτε- αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει το «προνόμιο» να εκφράζει τις απόψεις και το σχέδιο του στους παραγωγικούς φορείς και τους πολίτες στη ΔΕΘ, μετά τον -εκάστοτε- πρωθυπουργό.

Επομένως, μπορεί να προσαρμόσει τη στρατηγική του βάσει των όσων ακούσει. Το άτυπο αυτό «μπρα ντε φερ» είναι «παιχνίδι» για δύο. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να απαντήσει όχι μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξης Τσίπρας , ο οποίος θα έχει τοποθετηθεί οκτώ ημέρες νωρίτερα.



Όχι από το βήμα της ΔΕΘ ή μέσω συνέντευξης Τύπου, αλλά σε ένα συνέδριο. Όμως, μοιάζει βέβαιο ότι τα όσα πουν, τα όσα σχολιαστούν πάνω στα λεγόμενα τους, αλλά και ο αντίκτυπος τους, θα μπουν στη «ζυγαριά». Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως ο πραγματικός αρχηγός της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Όλο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει, χωρίς να δείχνει ούτε αγχωμένος, αλλά ούτε και πιεσμένος από το «φάντασμα» του κ.Τσίπρα. Μια αποστολή που μόνο εύκολη δεν θα είναι.

Η δύσκολη «εξίσωση» Φάμελλου

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η πίεση από την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως και να αντιμετωπίζεται με μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. Την τακτική αυτή δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει, σε καμία περίπτωση, ο Σωκράτης Φάμελλος .



Αρχικά, διότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση. Δευτερευόντως, διότι δεν υπάρχει κάποιο ανταγωνιστικό σχέδιο του Αλ.Τσίπρα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια φημολογία ότι σκοπεύει να επιστρέψει με καινούργιο κόμμα, αλλά όχι κάποια οριστική απόφαση. Επίσης, αν όντως υπάρξει εν τέλει κίνηση, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την οικειοθελή συμμετοχή της Κουμουνδούρου σε αυτό.



Όπως και να έχει, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει συστηματικά να σχολιάσει όλα αυτά τα σενάρια. Αντίθετα, μιλάει με θερμά λόγια για τον πρώην πρωθυπουργό, υπερασπίζεται την περίοδο της διακυβέρνησης του και πολλές φορές μοιάζει διατεθειμένος να ενσωματώσει στον λόγο του κόμματος, αρκετές από τις προτάσεις του.



Είναι, πάντως, δεδομένο ότι θα πρέπει κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ και ειδικά στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει, να είναι έτοιμος να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι μοιάζει πολύ πιθανό η ομιλία του τελευταίου να αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, που αντικειμενικά θα κερδίσει μεγάλο κομμάτι από την ειδησεογραφία εκείνων των ημερών.