Πολάκης-Τσακαλώτος μαλώνουν σε «ξένο αχυρώνα» - Και οι δύο εκτός πλάνων Τσίπρα για το αύριο

Μια σύγκρουση με «ρίζες» στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η οποία κορυφώθηκε κατά τα έτη 2019-2023, όταν η Κουμουνδούρου επέστρεψε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή ανάμεσα στον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Παύλο Πολάκη, «αναζωπυρώθηκε» με αφορμή τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde».



Οι δύο πρώην κορυφαίοι υπουργοί, δείχνουν πως αναζητούν την προσωπική τους δικαίωση για το πρόσφατο παρελθόν και τις πολιτικές επιλογές τους μετά την ήττα της «Πρώτης Φοράς». Σε ότι, πάντως, αφορά το μέλλον τους, όλα οδηγούν στο συμπέρασμα πως δεν θα βρίσκεται στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργό – αν κι εφόσον αυτό μετουσιωθεί από σκέψη σε πράξη

Το «μαξιλάρι» της οργής

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Παύλος Πολάκης δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι. Συνυπήρξαν μετά το 2012 στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως εξέφραζαν δυο διαφορετικές πολιτικές και αισθητικές εκφράσεις του κόμματος και ήταν ενταγμένοι σε διαφορετικές τάσεις.

Υπηρέτησαν και οι δύο στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώτος ως υπουργός Οικονομικών και ο δεύτερος ως αναπληρωτής υπουργός Υγείας – με τον Πολάκη να βρίσκεται στο υπουργείο υπό την πολιτική «σκέπη» του Ανδρέα Ξανθού. Ενός προσώπου που είναι πολιτικά πολύ κοντά στον Τσακαλώτο και με τον οποίο ο χανιώτης βουλευτής είχε σκληρή κόντρα από την εποχή που συνυπήρξαν στο υπουργείο Υγείας.

Παρά τις διαφορές τους, από τους συντρόφους τους -στον προ της διάσπασης ΣΥΡΙΖΑ- θεωρούνταν και οι δύο πετυχημένοι υπουργοί. Όμως, η σύγκρουση τους άρχισε να κλιμακώνεται μετά την ήττα του 2019.

Ο λόγος ήταν η οικονομική διαχείριση στα χρόνια της κυβέρνησης Τσίπρα. Ο Π.Πολάκης, πάρα πολλές φορές επιτέθηκε εναντίον του Ευ.Τσακαλώτου. Τόσο για το «μαξιλάρι» των 37 δις ευρώ, όσο και για τη φορολόγηση της λεγόμενης μεσαίας τάξης, την περίοδο 2015-2019.

«Άκουσα ότι δεν θα έπρεπε να αφήσουμε 37 δισ. αλλά 30 δισεκατομμύρια. Μόνο που δεν θα μπορούσαμε, γιατί είχαμε δημοσιονομικούς στόχους (…) Το μαξιλάρι δεν το αφήσαμε στη ΝΔ αλλά στον ελληνικό λαό», ήταν η απάντηση του πρώην υπουργού Οικονομικών.

Ο Κασσελάκης και η ρήξη

Η κορύφωση της αντιπαράθεσης, ήρθε την παραμονή των εσωκομματικών εκλογών του 2023, όπου ο Παύλος Πολάκης στήριξε τον Στέφανος Κασσελάκης . Τα αποτελέσματα αυτής της στήριξης και τα όσα κωμικοτραγικά για τον ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησαν της νίκης του εξ Αμερικής ορμώμενου επιχειρηματία, είναι γνωστά.

Το μόνο θετικό για τα στελέχη που αποχώρησαν -ανάμεσα τους και ο Ευ.Τσακαλώτος- και ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά, ήταν πως γλίτωσαν τη γελοιοποίηση που υπέστη το -τότε- κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους έντεκα μήνες που μεσολάβησαν ως την εκδίωξη Κασσελάκη.

Ωστόσο και μετά τη διάσπαση του κόμματος, τον Νοέμβριο του 2023, ο Παύλος Πολάκης δεν έχανε ευκαιρία να εξαπολύει «πυρά» εναντίον του Ευκλείδη Τσακαλώτου, με τον τελευταίο να «καρφώνει» συχνά, πυκνά την Κουμουνδούρου για τις επιλογές της.

«Αυτό βρήκες να σχολιάσεις, έρμε και σκοτεινέ;;; Τους τσάκισες στην αντιπολίτευση!», είχε σχολιάσει ο χανιώτης βουλευτής κάτω από ανάρτηση του νυν βουλευτή της Νέας Αριστεράς, για τον 13ο μισθό.

Πάντως, την εποχή που σημειώθηκε εκείνη η κόντρα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προσπαθούσαν να βρουν τρόπο προσέγγισης. Τα δύο πρόσωπα, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης, έβαζαν «μπουρλότο» σε αυτές τις προσπάθειες, με αρκετά στελέχη και των δύο κομμάτων να αναφέρουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους πως δρούσαν λες και ήταν σε άτυπη συνεννόηση.

Νέος γύρος μέσω «Le Monde»

Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde», ανατροφοδότησε τα σενάρια της πιθανής επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μπορεί να μην παραδέχθηκε ότι προετοιμάζει την ολική επαναφορά του, αλλά δεν έκρυψε ότι του λείπει η πρώτη γραμμή της πολιτικής.



Παράλληλα, υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του και επιβεβαίωσε ότι γράφει βιβλίο στο οποίο θα αναφέρει τη δική του οπτική των γεγονότων για όσα συνέβησαν το 2015-2019.



Με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, άφησε αιχμές εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, καθώς ήταν το πρόσωπο που δέχθηκε τα περισσότερα εσωκομματικά πυρά για τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνες τις ημέρες.



«Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός οικονομικών.



Τον εαυτό του ως «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο εντός του ΣΥΡΙΖΑ», φαίνεται πως αναγνώρισε ο Παύλος Πολάκης, που απάντησε σε οργισμένο ύφος στα όσα έγραψε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του τελευταίου.

Αυτή ήταν και η τελευταία πράξη της σύγκρουσης ανάμεσα στους δύο πρώην συντρόφους. Μέχρι να ακολουθήσει το επόμενο…

Εκτός κόμματος Τσίπρα

Είναι προφανές -και απολύτως θεμιτό- ότι οι Ευκλείδης Τσακαλώτος να αναζητούν την προσωπική τους δικαίωση για το πρόσφατο παρελθόν και τις πολιτικές επιλογές τους μετά την ήττα 2019, αλλά και τη ρήξη του 2023.

Πάντως, οι πληροφορίες από έναν ευρύτερο κύκλο συνομιλητών του Αλέξη Τσίπρα -που δεν ανήκουν στο επιτελείο του στη λεωφόρο Αμαλίας- αναφέρουν ότι το πολιτικό μέλλον και των δύο πρώην υπουργών δεν θα βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

Όλα αυτά, πάντα στην περίπτωση που ο τελευταίος επιχειρήσει την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας.