Μπρα-ντε-φερ Τσίπρα με Τσακαλώτο για τη Le Monde και την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Αντιδράσεις από την παλαιά φρουρά και βέλη από τους παλαιούς του συντρόφους προκάλεσε η πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην Le Monde. Ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο facebook έστρεψε τα βέλη του κατά του πρώην πρωθυπουργού αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ); Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

Διπλή αφήγηση

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για διγλωσσία υποστηρίζοντας ότι τώρα στη συνέντευξή του εκθειάζει την οικονομική πολιτική που ακολούθησε ως πρωθυπουργός ο ίδιος την περίοδο 2015-2019, ενώ -σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο Ευκλείδης Τσακαλώτος καταγγέλλει - ο Αλέξης Τσίπρας από το 2019 μετέστρεψε την αφήγησή του για την περίοδο της διακυβέρνησης από την επιτυχία της στην έξοδο από τα μνημόνια, την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης και την δημιουργία ενός «μαξιλαριού» ρευστότητας στην αυτοκριτική διάσταση.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να υιοθετεί πλέον την πρώτη αφήγηση, ενώ κατά τη διάρκεια της αντιπολίτευσης ενθάρρυνε (ή τουλάχιστον δεν απέτρεψε) τη δεύτερη, δημιουργεί την αίσθηση των «παράλληλων αληθειών», που καταγγέλλει τώρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.



