Σωκράτης Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαινίσεις σχολείων… αλλά χωρίς μαθητές»

Με σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού σε γυμνάσιο στου Ζωγράφου, επανήλθε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναδεικνύοντας το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αποτυπώνεται φέτος στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται , ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού φτάνουν μόλις τις 71.181, σημειώνοντας πτώση 40% σε διάστημα 15 ετών. Την ίδια στιγμή, σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, 232 σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές: 76 Δημοτικά και 156 Νηπιαγωγεία.

«Τα νούμερα αυτά είναι η σκληρή απόδειξη της οξείας δημογραφικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου», τονίζει ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Χρειάζεται σχέδιο, όχι υποκριτικές εξαγγελίες»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «επενδύει μόνο σε ανακαινίσεις κτηρίων», την ώρα που η ελληνική περιφέρεια αδειάζει και τα σχολεία «σβήνουν από τον χάρτη». Παράλληλα υπογραμμίζει ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο δημογραφικής ανάταξης που θα στηρίζει τις νέες οικογένειες, θα δίνει οικονομικά κίνητρα και θα ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και τον αγροτικό τομέα.

Εργασία, ακρίβεια και ανασφάλεια

Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θέτει στο τραπέζι και τα ζητήματα της καθημερινότητας:

Βελτίωση εργασιακών συνθηκών

Κατάργηση «αντεργατικών νόμων της ΝΔ»

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης

Όπως υπογραμμίζει, «η ανασφάλεια είναι αυτή που εμποδίζει πολλά νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια».

«Φραπέδες και Χασάπηδες ή οικογένειες και σχολεία;»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κλείνει με αιχμηρή φράση, λέγοντας ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής «αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία».