Πολιτική αντιπαράθεση για την Παλαιστίνη: Ανδρουλάκης μόνος του – ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «σπάσιμο μετώπου»

Στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους, με αφορμή την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη . Αύριο αναμένεται να καταθέσει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας ειδική συνεδρίαση ώστε να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το ομόφωνο ψήφισμα της 22ας Δεκεμβρίου 2015 για την Παλαιστίνη.



Ο κ. Ανδρουλάκης είχε ήδη προαναγγείλει την κίνηση αυτή από το βήμα της Ολομέλειας, στις 31 Ιουλίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους «στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως προβλέπουν και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ». Όπως είπε, αυτή είναι «η μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών» και ο μόνος τρόπος «η χώρα να φύγει από το κάδρο απαξίωσης, στο οποίο την έβαλε ο Πρωθυπουργός».

Βολές κατά Ανδρουλάκη

Ωστόσο, η πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, την περασμένη Πέμπτη ο Σωκράτης Φάμελλος είχε καλέσει σε κοινή δράση τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τον τερματισμό της ισραηλινής εισβολής στη Γάζα, την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Στην πρωτοβουλία ανταποκρίθηκαν θετικά ο Αλέξης Χαρίτσης (Νέα Αριστερά), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας), ενώ το ΚΚΕ επανέλαβε την κοινή δήλωση στήριξης των τεσσάρων κομμάτων.



Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο μόνος που δεν ανταποκρίθηκε ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, επικαλούμενος περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας. Και τώρα, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, εμφανίζεται να κινείται «μόνος και απομονωμένος», ζητώντας επικαιροποίηση μιας απόφασης που «ούτως ή άλλως ισχύει», χωρίς να θέτει το ζήτημα των κυρώσεων προς το Ισραήλ.



«Για ακόμη μια φορά, ο κ. Ανδρουλάκης σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, κάτι που διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.