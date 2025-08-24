Πολιτική πρωτοβουλία Ανδρουλάκη: Επιστολή για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Στον Πρόεδρο της Βουλής κατατίθεται τη Δευτέρα (25/8) η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη , με την οποία ζητά να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση. Στόχος, η επικαιροποίηση και επιβεβαίωση του ομόφωνου ψηφίσματος της 22ας Δεκεμβρίου 2015, που καλούσε την Ελλάδα να προωθήσει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, στις 31 Ιουλίου, πριν από τη θερινή διακοπή. Τότε είχε τονίσει: «Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή, να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως προβλέπουν και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτή την πολύπαθη περιοχή. Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, στο οποίο μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού».