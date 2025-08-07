Ανδρουλάκης: Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για σκάνδαλα και «τοξική» διακυβέρνηση

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για «μαύρη στιγμή» και «πολιτική παρακμή», σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Περιφρονούν τον ελληνικό λαό»

Στο επίκεντρο της κριτικής του τοποθέτησε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σιωπή της κυβέρνησης για την εμπλοκή της Τομεάρχη Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας.

«Έχουμε βγάλει 5-6 ανακοινώσεις και δεν έχουμε λάβει απάντηση, μολονότι ακούμε για ποσά 2,5 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «περιφρονεί το Κοινοβούλιο, την αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό».

Σχετικά με την κοινοβουλευτική διαδικασία, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «φοβόταν» τη διερεύνηση των υπουργών του από προανακριτική επιτροπή, οργανώνοντας «ένα φιάσκο που θα τον ακολουθεί μέχρι την τελευταία ημέρα στο Μαξίμου».

Αιγυπτιακή ρηματική διακοίνωση: «Προκλητική συμπεριφορά»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε σφόδρα την κυβέρνηση για τη διαχείριση της αιγυπτιακής ρηματικής διακοίνωσης σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

«Γιατί ενώ η διακοίνωση κατατέθηκε στις 08/07, στις 21/07 δεν μας ενημέρωσε ο Γεραπετρίτης στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής;» διερωτήθηκε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «συνεχιζόμενη αρρυθμία» στα εθνικά θέματα.

Χαρακτήρισε «τοξική» την κυβέρνηση που «υποπίπτει σε σοβαρά λάθη στην εξωτερική πολιτική» και επιλέγει να «αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση».

Κοινωνικά θέματα: Ενοίκια και φοιτητική στέγη

Στα θέματα της καθημερινότητας, ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην κρίση στεγαστικής και τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων, τονίζοντας ότι «κάποια παιδιά κάνουν τις επιλογές τους βάσει της οικονομικής δυνατότητας της οικογένειάς τους και όχι βάσει αυτού που θέλουν να σπουδάσουν».

Παράλληλα, επισήμανε την αύξηση του κόστους ακτοπλοϊκών μετακινήσεων κατά 43% από το 2019, με αποτέλεσμα το 46% των Ελλήνων να μην μπορεί να κάνει διακοπές.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας

Μηχανισμούς ελέγχου αύξησης ενοικίων

Κατάργηση golden visa

Περιορισμό βραχυχρόνιας μίσθωσης

120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Ο νόμος Πιερρακάκη έκανε κολλέγια πανεπιστήμια σε ένα βράδυ»

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για «ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο» και μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα «με σεβασμό στο Σύνταγμα».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «κοροϊδία» σχετικά με την υπόθεση της Σορβόννης, η οποία τελικά δεν πήρε «πράσινο φως» από τη διαδικασία αδειοδότησης.

Μήνυμα για το μέλλον

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «ο κόσμος κουράστηκε» έναν πρωθυπουργό που «όλη την ώρα λέει "δεν ξέρω", "φταίνε οι άλλοι"», προαναγγέλλοντας ότι στη ΔΕΘ το κόμμα του θα παρουσιάσει «ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας».