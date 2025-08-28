Προσωρινός πρόεδρος και απαγόρευση αποσπάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τροπολογία - Τι υποστήριξε ο Τσιάρας

Την προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ στον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αργά απόψε, Πέμπτη (28/8). Αυτό σημαίνει πως προσωρινός επικεφαλής αναλαμβάνει ο Γιάννης Καββαδάς.

Με την ίδια ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, απαγορεύεται προσωρινώς, μέχρι τις 31.12.2025, η μετάταξη, απόσπαση και μετακίνηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι μετακινήσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπεραμυνόμενος της προωθούμενης ρύθμισης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας σημείωσε πως προβλέπεται η προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων στο γενικό διευθυντή της ΑΑΔΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού και η απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής των ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων.

Όσον αφορά στην απαγόρευση αποσπάσεων, τόνισε πως προβλέφθηκε προκειμένου να μην υπάρξει αποδυνάμωση του Οργανισμού από ενδεχόμενες αποχωρήσεις.

«Δεν υπάρχει αριθμός υπαλλήλων που θέλει να φύγει;»

«Έχετε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αριθμός υπαλλήλων που θέλει να φύγει; Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν οι πληρωμές;», διερωτήθηκε, απαντώντας σε σχετικές αναφορές του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, προσθέτοντας πως χρειάζεται διοίκηση και υπάλληλοι προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ να καταβάλει χρήματα στους παραγωγούς, να πληρώνει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Απαγορεύεται η μετακίνηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γίνεται για να μην υπάρξει προηγούμενο όπως αυτό με την Τυχεροπούλου. Θέλετε να συνεχίσετε τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε τι αποσκοπεί αυτή η απαγόρευση μέχρι 31/12;» είχε διερωτηθεί νωρίτερα ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.