Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται ο ΕΛΓΑ: Έλεγχοι για εκατομμύρια σε «φουσκωμένες» αποζημιώσεις

Μετά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Οικονομικών στρέφει τώρα το βλέμμα στον ΕΛΓΑ. Ειδική ομάδα ελέγχου βάζει στο μικροσκόπιο χιλιάδες φακέλους αγροτών και κτηνοτρόφων για να διαπιστώσει ποιοι πήραν δίκαια αποζημιώσεις και ποιοι έβαλαν… το χέρι στο μέλι.

Στο μικροσκόπιο οι αποζημιώσεις «έκτακτης ανάγκης»

Στόχος είναι οι πληρωμές των τελευταίων ετών για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, από χαλάζι, παγετό και πλημμύρες, μέχρι ασθένειες και απώλειες ζώων.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου θα εξετάσει ειδικά τις αποζημιώσεις για τις φωτιές του 2023 και τις καταστροφικές πλημμύρες «Daniel» και «Elias».

Ηλεκτρονικά μητρώα και υπάλληλοι στο στόχαστρο

Οι ελεγκτές θα «ξεσκονίσουν» τα ηλεκτρονικά μητρώα δηλώσεων ζημιών του ΕΛΓΑ , αλλά και τα κλιμάκια υπαλλήλων που διαχειρίζονται στοιχεία για χοιροειδή, πουλερικά και μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις. Ο στόχος: να φανεί αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί ή αν υπήρξαν παρατυπίες.

Εντατικοί έλεγχοι μέσα στον Σεπτέμβριο

Το σχέδιο προβλέπει τέσσερις μέρες επιτόπιων επισκέψεων και δύο μέρες διοικητικών ελέγχων, με χρήση εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.

Θα ζητηθούν πίσω χρήματα

Αν αποδειχθεί ότι οι αποζημιώσεις δόθηκαν «στα τυφλά» ή με το παραπάνω, θα υπάρξουν καταλογισμοί. Τα χρήματα θα ζητηθούν πίσω ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες

Η Αθήνα θέλει να δείξει ότι δεν αφήνει αδικαιολόγητες πληρωμές να περάσουν στα ψιλά. Όπως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ , έτσι και στον ΕΛΓΑ, το μήνυμα είναι καθαρό: τέλος στις καταχρήσεις , διαφάνεια στη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.