ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καθόλα νόμιμες οι επιδοτήσεις - Δεν μας έχει ενοχλήσει καμία Αρχή», δηλώνει η Σεμερτζίδου

Συνεχίζει να στοχοποιείται «άδικα» και να δέχεται «πρωτοφανή επίθεση» παρότι οι επιδοτήσεις είναι «καθόλα νόμιμες», τονίζει η πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου, δίνοντας νέα απάντηση μετά τα δημοσιεύματα για αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

«Οι Αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση;», τονίζει η κα Σεμερτζίδου.

Σε δήλωσή της στο Star αναφέρει ακόμη: «Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας».



Σημειώνεται ότι στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η θέση του συντρόφου της. «Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. .... Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός» δηλώνει ο Χρήστος Μαγειρίας, ο σύντροφος της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπης Σεμερτζίδου η οποία τράβηξε επάνω της τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες μετά από τα δημοσιεύματα σχετικά με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.