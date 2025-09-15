Η πρώτη αντίδραση Σεμερτζίδου για τη δέσμευση της περιουσίας: «Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι, δεν ήξερα»

Άγνοια για τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας της δήλωσε η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη σχετική απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στα πλαίσια της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, η ίδια επεσήμανε ότι ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους, ενώ εξακολουθούσε να εργάζεται και να παραδίδει αυτοκίνητα, τα οποία μετά την απόφαση του δικαστηρίου, έχουν δεσμευτεί, ενώ αρνείται κάθε εμπλοκή με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Πόπη Σεμερτζίδου, μιλώντας στο Mega, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους, δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό; Ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενο, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύριο που τους κατάσχεσαν τα χρήματα. Δεν είχαμε δικαστεί και βγήκαν δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Δε μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δε μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι ότι αυτούς τους γονείς μας κανείς δε τους σκέφτεται; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει "σας δέσμευσαν τα αυτοκίνητα". Εντάξει ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω.

Η απόφαση

Όπως έγραψε νωρίτερα το flash.gr, συνολικά δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πηγές, για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024 οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αφορά επίσης 11 ακίνητα και 30 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων μια Φεράρι και μια Πόρσε.

Η Αρχή διαβίβασε το πόρισμα της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας ότι προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης κακουργηματικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα, που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.