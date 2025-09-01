Μυλωνάκης: Δεν ζήτησα ούτε έλαβα υπόμνημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διέψευσε κατηγορηματικώς δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο είχε γίνει αποδέκτης υπομνήματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παθογένειες του Οργανισμού και την φερόμενη εμπλοκή ιδιωτών ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Απαντώντας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον Γιώργο Καραμέρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υποστήριξε πως «δεν ζήτησε και δεν έλαβε κανένα υπόμνημα από κανένα στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ που να περιγράφει παράνομες πράξεις ή παραλείψεις».

Ο ίδιος μίλησε για υπηρεσιακό εσωτερικό σημείωμα, το οποίο η εφημερίδα Documento «βάπτισε υπόμνημα», από εκείνα που διακινούνται μεταξύ συνεργατών, οργανωτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το σημείωμα ελήφθη στα μέσα Ιουνίου του 2025 για λόγους προσωπικής ενημέρωσης και συντάκτης του υπήρξε συνεργάτης της προεδρίας της κυβέρνησης, εξειδικευμένος στα αγροτικά ζητήματα και όχι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ποια είναι η αποκάλυψη; Ότι ένας συνεργάτης μου έστειλε εσωτερικό σημείωμα που περιγράφει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ;», διερωτήθηκε, ενημερώνοντας πως η κυβέρνηση αξιολόγησε τα στοιχεία του άτυπου σημειώματος στο πλαίσιο της πρότασης της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ανάμεσά τους και εκείνα που αφορούν τον ενδεχόμενο ρόλο ιδιωτών και εταιρειών. Όλα αυτά θα ερευνηθούν στις συνεδριάσεις της εξεταστικής, σημείωσε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

«Γιατί το κόμμα σας δεν στήριξε την πρότασή μας για σύσταση εξεταστικής; Δεν θέλετε να ερευνηθεί ο ρόλος των εταιρειών αυτών; Είχαν τον ίδιο ρόλο την περίοδο 2015 - 2019 οι εταιρείες αυτές; Είχαν τις ίδιες συμβάσεις;», ρώτησε τον Γιώργο Καραμέρο.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε»

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Εμείς δε θέλουμε φτηνό σόου με σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι η εργαλειοποίηση δικαστικών ερευνών όπως έγινε επί Novartis», τόνισε ο Γιώργος Μυλωνάκης, σημειώνοντας πως οι επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελληνικής, εθνικής έρευνας, καθώς και πως εκκίνησαν οι διαδικασίες για να δώσουν πίσω τα χρήματα που πήραν οι επιτήδειοι.

«Πότε το ζητήσατε το υπόμνημα και πότε το λάβατε; Ο Χρήστος Μπουκώρος υποστήριξε πως τον Ιούνιο του 2024, 16 μήνες πριν από τη διαβίβαση της δικογραφίας, καλέσατε βουλευτές στο Μαξίμου και τους ενημερώσατε πως βρίσκονται στις παρακολουθήσεις της ΕΛΑΣ», υποστήριξε νωρίτερα ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος μάλιστα επέμεινε στην ερώτησή του, καταγγέλλοντας πως ο υφυπουργός δεν διέψευσε, αλλά επιβεβαίωσε πως είχε ενημέρωση για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης; Επιβεβαιώσατε το ρεπορτάζ», ανέφερε.

«Μήπως είναι ο Γρηγόρης Βάρρας; Αυτός το έγραψε το σημείωμα ή κάποιος άλλος; Τον οποίο αποπέμψατε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Μαξίμου;», ρώτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειωτέον πως νωρίτερα σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε ερώτηση στον Γιώργο Μυλωνάκη, σχετικά με δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.