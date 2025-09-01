Προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανάληψη της ψηφοφορίας ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αποφασισμένη να μην κάνει πίσω όσον αφορά στο ζήτημα της μυστικής ψηφοφορίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται η αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά επανάληψη της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής ξεκαθάρισε πως το κόμμα του θεωρεί πως η ψηφοφορία που έλαβε χώρα στα τέλη του Ιουλίου ήταν άκυρη.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Θα το φέρνει ξανά και ξανά, γιατί η ψηφοφορία ήταν παράνομη και άκυρη», δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής στις κάμερες έξω από τη Βουλή, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση με αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της. «Θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό και καμία συγκάλυψη δεν θα γλιτώσει τους δύο πρώην υπουργούς», ανέφερε ο ίδιος.

Αντιδράσεις και από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

Την ίδια στιγμή, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με χωριστές επιστολές κατήγγειλαν την ακυρότητα της ψηφοφορίας του Ιουλίου, με τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να θέτει σε ψηφοφορία το εάν η Διάσκεψη μπορεί να ανατρέψει απόφαση της Ολομέλειας. Το αίτημα της αντιπολίτευσης, ως αναμένετο, απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας.

Εντωμεταξύ, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα εκκινήσει τις εργασίες της στις 15 Σεπτεμβρίου για την εκλογή προεδρείου, με όλα τα κόμματα, πλην του ΠΑΣΟΚ, να έχουν αποστείλει τις λίστες των βουλευτών που θα μετέχουν.

Όσον αφορά την εκτεταμένη χρήση της επιστολικής ψήφου πάντως, ο Νικήτας Κακλαμάνης έδωσε ένα μήνα διορία στα κόμματα προκειμένου να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχιστεί η όχι η… χαλαρή χρήση της επιστολικής, με το ζήτημα να συζητείται εκ νέου στις αρχές Οκτωβρίου.