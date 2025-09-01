Όχι σε κομματικές επιλογές σε Ανεξάρτητες Αρχές - Ο Ανδρουλάκης ζητά ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος

Σε μία κίνηση που υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και αξιοκρατία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Στην επιστολή του, ο κ. Ανδρουλάκης ζητά να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών

Η αιτιολογία της πρότασης

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία επιλογής θα είναι σύμφωνη με την ουσία της συνταγματικής επιταγής. Όπως αναφέρει, η συνταγματική πρόνοια για αυξημένη πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία είναι απαραίτητη για την επιλογή των επικεφαλής, απαιτεί αφενός ευρεία συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων και αφετέρου να στηρίζεται η συναίνεση αυτή σε υψηλού επιπέδου προσόντα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας των προσώπων που επιλέγονται.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος θα επιτρέψει στη Διάσκεψη των Προέδρων να επιλέξει μεταξύ άξιων και με τα ανάλογα προσόντα υποψηφίων, ενισχύοντας ταυτόχρονα το κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την πάγια θέση του για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών με τον πιο διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

Αναλυτικά η επιστολή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«H συνταγματική πρόνοια για αυξημένη πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να επιλεγούν οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, επιβάλλει από τη μια μεριά ευρεία συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, από την άλλη όμως προϋποθέτει η συναίνεση αυτή να στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου προσόντα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας των προς επιλογή προσώπων.

Ως ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και με διάφορους τρόπους την άποψη, ότι προς αναζήτηση των βέλτιστων επιλογών, θα ήταν σκόπιμο να προηγείται δημόσια πρόσκληση για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών, ώστε η Διάσκεψη των Προέδρων να μπορεί να κρίνει μεταξύ άξιων και με τα ανάλογα προσόντα υποψηφίων και ταυτόχρονα να διασφαλίσει το κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας.