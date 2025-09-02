Η Ελλάδα των κοινωνικών ανισοτήτων, όπως τη σκιαγραφεί το ΠΑΣΟΚ

Σε μία εκτενή παρουσίαση, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σκιαγράφησε την εικόνα της χώρας, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για συνειδητή επιλογή πολιτικών που διεύρυναν τις κοινωνικές ανισότητες.

Μέσα από πέντε κεντρικούς άξονες, το κόμμα της αντιπολίτευσης κατέδειξε τις «παταγώδεις αποτυχίες» της κυβέρνησης, με τους εκπροσώπους του να παρουσιάζουν συγκεκριμένα στοιχεία για ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια, εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική ασφάλιση και υγεία.



Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων δεν είναι αποτέλεσμα «αστοχίας» ή «εξωγενών παραγόντων», αλλά «συνειδητή πολιτική επιλογή» της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη ΝΔ για εξυπηρέτηση καρτέλ, εργαλειοποίηση της ακρίβειας για φορολογικά έσοδα, και για πολιτικές που οδηγούν σε μια βίαιη αναδιανομή της περιουσίας, σε βάρος των αδυνάμων. Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «αλλεργία στο κοινωνικό κράτος» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η «ενεργή βόμβα» του ιδιωτικού χρέους

Η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, έδωσε έμφαση στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε ως «ενεργή βόμβα» για την κοινωνική συνοχή και την οικονομία. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κατήργησε κάθε πλέγμα προστασίας για την πρώτη κατοικία και εισήγαγε έναν πτωχευτικό κώδικα «χωρίς κανένα ίχνος κοινωνικού χαρακτήρα».



Παραθέτοντας αριθμούς, η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 18 μήνες, φτάνοντας τα 110,78 δισ. ευρώ. Επίσης, αναφέρθηκε στους πενιχρούς πλειστηριασμούς, με το 2024 να έχουν εκπλειστηριαστεί 12.476 ακίνητα και το 2025 να προκηρύσσονται 5.000 πλειστηριασμοί τον μήνα.

Ακρίβεια, καλάθια και χρεώσεις: Μία πολιτική χωρίς αποτελέσματα



Ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης, κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία ως την «πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανικανότητα να αντιμετωπίσει την ακρίβεια». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι από το 2019 έχει υποσχεθεί μείωση τιμών, ενώ οι αυξήσεις στα τρόφιμα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έχουν φτάσει το 34%.



«Ακρίβεια; Καλάθια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νικητιάδης, ασκώντας κριτική στην πολιτική των “pass” και των «καλαθιών», που όπως είπε, μπερδεύουν τον καταναλωτή. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη προτελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο μία θέση πάνω από τη Βουλγαρία.

Εργασιακό «δυστοπικό τοπίο» και κατάργηση δικαιωμάτων

Ο Παύλος Χρηστίδης, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έκανε λόγο για ένα «νέο, δυστοπικό, εργασιακό τοπίο». Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία «θα μείνει στην ιστορία ως το κόμμα του 13ωρου», 140 χρόνια μετά την εξέγερση για το 8ωρο.



Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη, η κυβέρνηση έχει αποδυναμώσει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, όπως ο «βάσιμος λόγος» απόλυσης, και έχει περιορίσει το απεργιακό δικαίωμα. Την ίδια στιγμή, οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν μόλις το 28-29% των εργαζομένων, έναντι του ευρωπαϊκού στόχου του 80%.

Κοινωνική ασφάλιση: Αποτυχία και κοροϊδία



Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρθηκε και στην κοινωνική ασφάλιση. Υπογράμμισε ότι, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του 2019, ο νόμος Κατρούγκαλου παραμένει σε ισχύ, με τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων να φτάνουν μέχρι και τα 5 χρόνια.



Ο κ. Χρηστίδης έκανε λόγο για «κοροϊδία» με τα «ψευδεπίγραφα επιδοματάκια» της κυβέρνησης, τα οποία δεν επιλύουν το πρόβλημα των συνταξιούχων. Τέλος, έκανε λόγο για την «θλιβερή πρωτιά» της Ελλάδας στην παιδική φτώχεια, όπου σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, ένα στα τρία παιδιά ζει σε συνθήκες φτώχειας.

Δέσμευση για ένα νέο πρόγραμμα ρήξεων



Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η σημερινή παρουσίαση αποτελεί μια «γέφυρα» προς την ομιλία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί, όπως αναφέρθηκε, θα παρουσιαστεί με σαφήνεια το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, ένα πρόγραμμα «ρήξεων, αλλαγών και θετικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας».

