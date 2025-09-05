Η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ για Δικαιοσύνη, Θεσμούς, Δημόσια Διοίκηση - «Να η Ελλάδα που παραδίδετε»

Στην τέταρτη και καταληκτική, από τη σειρά συνεντεύξεων Τύπου που πραγματοποίησε το ΠΑΣΟΚ για τα κυβερνητικά πεπραγμένα, παρουσιάστηκε από στελέχη του κόμματος η λεγόμενη «Μαύρη Βίβλος» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης.

Τις παρουσιάσεις των κυβερνητικών πεπραγμένων στα παραπάνω πεδία, υπό το γενικό τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η "ανθεκτική" Ελλάδα που παραδίδετε», έκαναν η υπεύθυνη ΚΤΕ Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας, Ευαγγελία Λιακούλη, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών, Παναγιώτης Δουδωνής, ο γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης, η γραμματέας Τομέα Θεσμών, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, και ο γραμματέας Τομέα Δημόσιας Διοίκησης, Πάνος Βλάχος.



Όπως τόνισε εισαγωγικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς «ο Κυριάκος Μητσοτάκη, τελικά, και στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς λειτούργησε ως ο μεγάλος απορρυθμιστής, καθιστώντας την ομαλότητα και τη θεσμική σταθερότητα ένα σύγχρονο μεγάλο ασθενή, ένα βαθύ πρόβλημα για το πολιτικό, κοινωνικό και θεσμικό οικοδόμημα της χώρας».



Προσέθεσε ότι επί των ημερών τού Κυριάκου Μητσοτάκη «έλαβε χώρα η πιο οργανωμένη προσπάθεια πλήρους ελέγχου της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών από την εκτελεστική εξουσία».



«Είδαμε κάποιες σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ των ισχυρών, οικοδομήθηκε ένα καθεστώς ατιμωρησίας που συνοδεύει τα σκάνδαλα των υπουργών και βέβαια συνεχίστηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Μια κυβέρνηση η οποία κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν την βολεύει, κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 όταν είναι να απαλλάξει υπουργούς ενώ την ίδια στιγμή το καταγγέλλει» συμπλήρωσε



Ο Κ. Τσουκαλάς είπε ότι η κυβέρνηση «έδειξε πως δεν εμπιστεύεται την Δικαιοσύνη, δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία των θεσμών, δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις όταν δεν της αρέσουν, είτε αποφάσεις όπως εκείνη του ΣτΕ που όρισε ότι πρέπει να ενημερωθεί πολιτικός αρχηγός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για τους λόγους παρακολούθησης, είτε εκείνες που αφορούν άλλα ζητήματα όπως στα αναδρομικά των συνταξιούχων».

Φωτο: Eurokinissi

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «ακόμα πιο απροκάλυπτη ήταν η κυβερνητική παρέμβαση στις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρξε χυδαία στοχοποίηση των μη αρεστών επικεφαλής που προσπάθησαν ενσυνείδητα να ασκήσουν συνταγματικές αρμοδιότητες, έλαβαν χώρα με τρόπο μη νόμιμο και με τη σύμπραξη της ακροδεξιάς αλλαγές σε διορισμούς προσώπων, τέθηκαν διαρκή προσκόμματα στην ανεξάρτητη λειτουργία τους».



«Στη Δημόσια Διοίκηση η απαξίωση έχει λάβει τη μορφή τής υποκατάστασης της υπηρεσιακής ιεραρχίας από το γραφείο του εκάστοτε υπουργού και της λειτουργίας της πλειοψηφίας των υπηρεσιακών μονάδων με προϊσταμένους οι οποίοι ορίζονται με αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων χωρίς ουσιαστική κρίση και σύγκριση προσόντων» είπε.



«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταστήσει ανέκδοτο την αξιολόγηση, ταυτόχρονα το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο στοχεύει πιο πολύ στο να εκφοβίσει τους υπαλλήλους, παρά να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία της διοίκησης. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη Δημόσια Διοίκηση και το κράτος ως λάφυρο» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.



Υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης «είναι βασικός δείκτης της Δημοκρατίας και παράλληλα οι ισχυροί θεσμοί είναι προαπαιτούμενο για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη» ο Κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα καταθέσει σειρά προτάσεων που θα αφορούν και στη «ριζική αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης και στις παρεμβάσεις που θα λειτουργήσουν στην αποκατάσταση της θεσμικής ομαλότητας και της ποιότητας της Δικαιοσύνης».

Δουδουνής: «Συστηματική υπονόμευση των θεσμών»

Στην ομιλία του ο Παναγιώτης Δουδωνής είπε ότι παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης της ΝΔ το 2019, «κατόρθωσε να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη περιδίνηση των θεσμών και αυτό το έκανε γιατί η συστηματική υπονόμευση των θεσμών απώτερο στόχο είχε τη διαφθορά».



«Γι' αυτό το πρόταγμα του ΠΑΣΟΚ όπως τονίστηκε κι από τον πρόεδρό μας, στην πορεία προς τις εκλογές, είναι "μια άλλη ηθική στην πολιτική"» σημείωσε.



Ο Π. Δουδωνής στάθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «η ΝΔ πήγε σε μια χυδαία μεθόδευση γιατί θέλησε να δημιουργήσει προηγούμενο με το άρθρο 86, ούτως ώστε, να μην μπορεί να επανέλθει η Βουλή, να μην μπορεί να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή ποτέ στο μέλλον και να μη γίνει Ειδικό Δικαστήριο για τους δύο υπουργούς».



«Η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει τετελεσμένο, εμείς δεν το αποδεχόμαστε, εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει γίνει έγκυρη ψηφοφορία και κάθε πρωτοβουλία είναι στο τραπέζι, ήδη έχουμε ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας» σημείωσε.



Απαντώντας, αργότερα, επί του ιδίου ζητήματος ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλάς, είπε ότι το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής «θα έλθει με κάθε πρόσφορο μέσο και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στην διαλεύκανση της υπόθεσης».



Ο Π. Δουδωνής αναφέρθηκε ακόμα στην Ερώτηση που είχε υποβάλλει για τις 3 κενές βουλευτικές έδρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και γιατί δεν διεξάγονται εκλογές σε αυτές τις 3 έδρες.



«Υπάρχει μια τεράστια αμηχανία από την πλευρά της ΝΔ, καταλαβαίνω ότι δημοσκοπικά και σε μια ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είχε υποστεί πανωλεθρία, αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η Βουλή μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές» επισήμανε ο Π. Δουδωνής.



Στις «12 ανοιχτές πληγές στο χώρο της Δικαιοσύνης» αναφέρθηκε στην ομιλία της η Ε. Λιακούλη ενώ σημείωσε ότι «αν θέλαμε να κάνουμε μια σύνοψη θα λέγαμε για ένα νέο δόγμα "νόμος και τάξη" για τη Δικαιοσύνη η οποία συνδέεται με σκάνδαλα, υπογράφοντας πολλές φορές η κυβέρνηση ή τοποθετώντας αρεστούς, αυτούς που επιλέγει. Και βεβαίως η επιχείρηση εξάρτησης της Δικαιοσύνης όπως οι τελευταίες επιλογές που έκανε στις ανώτατες βαθμίδες των δικαστηρίων».

Χρ. Κακλαμάνης: «Σόου η αύξηση των ποινών»

Για «ακροδεξιά στροφή» στο μεταναστευτικό και στη Δικαιοσύνη έκανε λόγο ο Χρ. Κακλαμάνης, σημειώνοντας, επίσης, ότι «αποτυγχάνοντας η κυβέρνηση στη διαχείριση της εγκληματικότητας την υποκατέστησε με το σόου της αύξηση των ποινών».



«Η alt-right λογική και ρητορεία προετοιμάζει και καλλιεργεί το αυριανό κύμα της "αγανάκτησης" και του "αντισυστημισμού" που απειλεί να σαρώσει κοινωνικά κεκτημένα δεκαετιών. Υπό την έννοια αυτή η διακυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα και την αδιαφάνεια ως ο καλύτερος "χορηγός" αυτών των δυνάμεων του "αντισυστημισμού" και της αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών» είπε.



Για «επιτελικές αποτυχίες στο επιτελικό κράτος» έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, η Κ. Γεωργάκη αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατόρθωσε με το επιτελικό κράτος να δημιουργήσει ένα παράλληλο, παντοδύναμο μηχανισμό διοίκησης στο Μέγαρο Μαξίμου ο οποίος εμπλέκεται συνεχώς είτε σε σκάνδαλα, είτε σε προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων και οδηγούμαστε σχεδόν κάθε χρόνο σε παραιτήσεις στελεχών που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό».



Στα προβλήματα του «πολυδιαφημισμένου επιτελικού κράτους» στάθηκε ο Π. Βλάχος, ενώ σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «με τις απευθείας αναθέσεις και τους διαγωνισμούς με τον ένα συμμετέχοντα το πρόβλημα είναι ότι καλούνται ιδιώτες να φέρουν εις πέρας βασικές λειτουργίες του κράτους και της κεντρικής διοίκησης».

Δείτε τους τομείς που ανέπτυξαν τις θέσεις τους οι ομιλητές:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΕΣΜΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ