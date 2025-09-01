Διαξιφισμοί ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την «Μαύρη Βίβλο» και την οικονομία

Στα «χαρακώματα» μπήκαν ξανά Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» για την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η οικονομική πορεία της χώρας δεν έχει σχέση με τα «ανακριβή στοιχεία» και τους «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, ενώ από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν αποτυχίες στη διαχείριση της ακρίβειας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Με ανακριβή στοιχεία, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μία "Μαύρη Βίβλο" για την ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.



«Απέναντι στην προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποβαθμίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, με την στήριξη του ελληνικού λαού, στην εθνική μας οικονομία, αναδεικνύουμε την "Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ", αποκαθιστώντας την αλήθεια. Δεν θριαμβολογούμε, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης», προσθέτει η ΝΔ και κάνει λόγο για 5 fake news του ΠΑΣΟΚ.



1) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Το αναπτυξιακό θαύμα της Ελλάδας αποδεικνύεται θολό, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά στον τομέα των επενδύσεων μία πορεία χαμηλών πτήσεων».



Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 είναι η χώρα μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου επενδύσεων κατά 60,3% όταν στην Ε.Ε υπήρξε στασιμότητα, ενώ η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΠΑΣΟΚ «βαπτίζει» χαμηλή πτήση, την πρώτη θέση της Ελλάδας στην αύξηση των επενδύσεων, αλλά και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε περίπου 8%.



2) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδημάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου απομακρύνεται».



Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος και της κατά κεφαλή κατανάλωσης, γι' αυτό και έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 11,2%, που είναι η έβδομη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ των 27, σχεδόν τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,1%) και τετραπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%). Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 71% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το παρέδωσε στο 66%. Παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την παρέδωσε στο 77%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 66% και την έχει ανεβάσει (το 2024) στο 70%, ενώ παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 77% και την έχει αυξήσει στο 81%.



3) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Σταθερά η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής».



Η αλήθεια: Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό, την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα παρουσιάζει τον τέταρτο χαμηλότερο, στην Ένωση, ρυθμό σωρευτικής αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (16,4%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 23,4%).



4) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Η ανάπτυξη στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων ενισχύοντας το εισόδημα κεφαλαίου έναντι του εισοδήματος από εργασία».



Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Income and living conditions), όλα τα εισοδηματικά στρώματα έχουν δει σημαντική σωρευτική πραγματική αύξηση στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, με την ποσοστιαία αυτή αύξηση αυτή να είναι υψηλότερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού την περίοδο 2019-2024 κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό (οριακή μείωση -0,1%).



5) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στη χώρα µας, πολύ λίγες από αυτές -και συνεχώς µμειούμενες- αφορούν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ενώ οι περισσότερες αφορούν στην αγορά κυρίως κατοικιών και ξενοδοχειακών µμονάδων».



Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα την εξαετία 2019-2024 είναι μεγαλύτερες από τα προηγούμενα δεκαεπτά χρόνια μαζί (32,2 δισ, έναντι 30,7 δισ). Την περίοδο 2019-2024 το μέσο ποσοστό της κατηγορίας «Ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων» στο σύνολο των Ξένων Αμεσων Επενδύσεων ανέρχεται σε 14,7%, ενώ η κατηγορία «Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης" έχει μέσο μερίδιο της τάξης του 4,6%. Παράλληλα, μεγάλη είναι η αύξηση του μέσου μεριδίου της μεταποίησης από 5,1% την περίοδο 2015-2018 σε 12%, των υπηρεσιών ενημέρωσης και επικοινωνίας (από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο 6%), και άλλων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενες αξίας, όπως επαγγελματικές, επιστημονικές, και τεχνικές υπηρεσίες (οι οποίες και αυτές πέρασαν από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθεμένη αξία.

ΠΑΣΟΚ: Απόδειξη της αποτυχίας τους

«Και μόνο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στη μακροσκελή της ανακοίνωση δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία με πίνακες και αριθμούς, που παρουσίασαν οι Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αποτυχίας τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για την ανακοίνωση της ΝΔ.



«Ραντεβού αύριο για τη "Μαύρη Βίβλο" της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του δυσθεώρητου κόστους ζωής», προσθέτει.

Σημειώνεται πως - όπως έγινε γνωστό από τη Χαριλάου Τρικούπη - την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι παρουσιάζεται η «Μαύρη Βίβλος» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα του κόστους διαβίωσης και των κοινωνικών ανισοτήτων. Ομιλητές θα είναι οι: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης.

Κόντρα και για την οικονομία

Η κόντρα κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης επεκτείνεται στο οικονομικό πεδίο. Το ΠΑΣΟΚ, με ένα βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα (1/9) στα social media τονίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μια «χαμένη ευκαιρία».

ΥΠΟΙΚ: 4+1 αλήθειες για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τέσσερις συν μια αλήθειες για το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστοποίησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας το στο ΠΑΣΟΚ που όπως αναφέρει «για πολλοστή φορά, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας».

Όπως επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του για το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» «που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παραθέτουμε τα πραγματικά δεδομένα, αφήνοντας τους μηδενιστικούς λαϊκισμούς του ΠΑΣΟΚ στην κρίση των πολιτών».



Συγκεκριμένα:



- Αλήθεια 1η: Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.:



* Είναι 1η μεταξύ των 27 κρατών μελών ως προς τους πόρους ΤΑΑ που έχει εξασφαλίσει ως ποσοστό του ΑΕΠ 2023 (36 δις - 16,3% του ΑΕΠ 2023)



* Είναι 1η μεταξύ των 27 κρατών μελών ως προς τους πόρους που έχει εκταμιεύσει ως ποσοστό του ΑΕΠ 2023 (21,3 δις ευρώ - 9,7% του ΑΕΠ 2023).



* Βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών όσον αφορά τις εκταμιεύσεις ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου της (59% του συνολικού προϋπολογισμού της) και με το 6ο αίτημα επίκειται να ανέλθει στο 65%



* Βρίσκεται στη στενή ομάδα των χωρών που έχουν υποβάλει 6 ή περισσότερα αιτήματα πληρωμής.



* Έχει εισπράξει 21,3 δις ευρώ έχοντας ολοκληρώσει 139 εκπληρωμένα ορόσημα δηλαδή το 37% των οροσήμων όσο και ο μέσος όρος στην ΕΕ.



* Έχει υποβάλει και 6ο αίτημα πληρωμής με 39 ορόσημα και με την ολοκλήρωση του φθάνει σε επίτευξη τα 178 ορόσημα και στόχους (47%) και σε εκταμιεύσεις τα 23,4 δις ευρώ.



- Αλήθεια 2η: Ο σχεδιασμός, η διαβούλευση, η διαφάνεια:



Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0:



* Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της ΕΕ



* Ικανοποιεί επίσης τις σχετικές ευρωπαϊκές συστάσεις για την χώρα μας,



* Βασίστηκε στην ολοκληρωμένη αναπτυξιακή μελέτη της «Επιτροπής Πισσαρίδη»



* Το πλήρες σχέδιο (δράσεις, ορόσημα, αιτήματα πληρωμής) είναι δημόσια αναρτημένο, προσβάσιμο στον καθένα.



- Αλήθεια 3η: Η υλοποίηση:



* Η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρά σταθερά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό.



* Σχεδόν το 60% των πόρων του προγράμματος έχουν ήδη φτάσει ως έσοδο στην χώρα και με την εκταμίευση του 6ου αιτήματος οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα επίκειται να ανέλθουν σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν.



* Πάνω από το 50% των συνολικών πόρων (19,1 από τα 36 δις) έχουν διατεθεί και καθημερινά διοχετεύονται στην οικονομία ως πληρωμές έργων (10,6 δις ευρώ) και ως εκταμιεύσεις δανείων (8,5 δις ευρώ).



* Υλοποιούνται μεγάλες παρεμβάσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, για τη στήριξη της ιδιωτικής οικονομίας, για την ενίσχυση των κοινωνικού πλέγματος και της συνοχής.



* Η ουσία και τα αποτελέσματα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητά των πολιτών. Η επίδρασή του γίνεται αισθητή μέσα από έργα στην υγεία (Ανακαινίσεις σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, προληπτικές εξετάσεις, ψηφιακά συστήματα στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, Ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας, αριθμός 1566 για την Υγεία) στην παιδεία (διαδραστικά συστήματα μάθησης στα δημόσια σχολεία, ψηφιακό φροντιστήριο, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με διακεκριμένα πανεπιστήμια) στέγαση (πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ), στις δημόσιες μεταφορές (ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κ.α.) στις υποδομές (Ε65, ΒΟΑΚ, 160 έργα οδικής ασφάλειας, πάνω από 100 έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων), στις συναλλαγές με το Κράτος (ψηφιακός βοηθός MyAIgov, αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας κ.α)



- Αλήθεια 4η: Προτεραιότητα και στις εκταμιεύσεις και στην απορρόφηση



Εκταμιεύσεις



* Είναι εργαλείο που πληρώνει βάσει επιδόσεων (performance based), και όχι βάσει πιστοποιημένων δαπανών. Η ροή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την χώρα έχει συνδεθεί με συγκεκριμένα και συμφωνημένα ορόσημα και στόχους που αφορούν αποκλειστικά στην πρόοδο υλοποίησης των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων και όχι στην πραγματοποίηση δαπανών.



* Η χώρα έχει υποβάλει 6 αιτήματα πληρωμής, έχει εισπράξει ήδη 21,3 δις ευρώ από τα 5 αιτήματα τα οποία θα ανέλθουν σε 23,4 δις ευρώ με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος.



Απορρόφηση:



* Επιχορηγήσεις: Οι συνολικές πληρωμές για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που έχουν εκτελεστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έως τις 28/8/2025 έχουν φθάσει τα 10,63 δις ευρώ.



* Δάνεια: ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβασιοποιημένων δανείων φθάνει τα 17,07 δις ευρώ και τα κεφάλαια (δάνεια ΤΑΑ, δάνεια Τραπεζών, εκτίμηση ιδιωτικής συμμετοχής) που έχουν διοχετευθεί στην αγορά φθάνουν στα 8,53 δις ευρώ.



- Αλήθεια 5η: Το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Μέσα από:



* Επιδοτήσεις: Από τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, μεταποίησης, ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα έχουν εγκριθεί ενισχύσεις ύψους 1,4 δις ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



* Χαμηλότοκα δάνεια και εγγυήσεις για την πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό: Τα 276 από τα 505 δάνεια από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δανειοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 2,86 δις ευρώ, ενώ με εγγύηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό 11.017 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν συνολικά δάνεια ύψους 1,95 δισ. ευρώ.