Ανδρουλάκης: Στόχος το πρωθυπουργικό προφίλ Μητσοτάκη και οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της ΝΔ

Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι αφενός να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα, σε μία καμπάνια υπό τον γενικό τίτλο «6 χρόνια ΝΔ / Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».

Με ένα σερί θεματικών συνεντεύξεων Τύπου στο ισόγειο των γραφείων του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές και αρμόδιοι τομεάρχες εξηγούν τεκμηριωμένα, όπως αναφέρουν, τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής επί εξαετία, στη βάση όσων έταζε η ΝΔ προεκλογικά και όσων έχει πράξει μέχρι τούδε. Στην πραγματικότητα, δε, με τη μία μετά την άλλη τις «Μαύρες Βίβλους» της διακυβέρνησης της ΝΔ που παρουσιάζει ανά τομέα διακυβέρνησης, στρώνει το …χαλί στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακοινώσει το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματός του στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Αυτό που κυρίως σκοπεύουν να κάνουν στο ΠΑΣΟΚ είναι να καταδείξουν ότι η ΝΔ ούτε μπορεί, ούτε και θέλει να αλλάξει πολιτική ρότα, όπως λένε, οπότε και οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι (ακόμα και της ίδιας της ΝΔ) θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχουν τίποτα διαφορετικό να περιμένουν από μια κυβέρνηση που επί έξι χρόνια, απέδειξε, κατά το ΠΑΣΟΚ, ότι ήθελε να μοιράσει τον πακτωλό των ευρωπαϊκών πόρων σε φίλους και ημέτερους, ενώ από επιλογή δεν πολέμησε τα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρεμιέρα των συνεντεύξεων Τύπου της «Μαύρης Βιβλου», όπου τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στη διάθεσή της η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε πάνω από 70 δις ξένα χρήματα, με ‘ναυαρχίδα’ τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, για τα οποία δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός ή διαβούλευση. Όσο για εκείνα που ξοδεύτηκαν, υποστήριξε, σε μία τεκμηριωμένη παρουσίαση, με νούμερα και πίνακες, ότι ξοδεύτηκαν με παντελή έλλειψη διαφάνειας.

Αντιστοίχως, ότι «ο πλούτος που παράγεται στα έξι χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι πολύ λιγότερος από αυτόν που αναλογεί στις δυνατότητές μας και κατανέμεται με ακραία άδικο τρόπο», υποστήριξε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, με αποτέλεσμα «να εγκλωβίζεται η κοινωνία σε μία διαρκή λιτοτητα, και η χώρα να στερείται δυνατοτήτων που της παρέχει το διεθνές περιβάλλον και οι ίδιες οι δυνατότητές της».

Στόχος να πληγεί το πρωθυπουργικό προφίλ Μητσοτάκη

«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα της Οικονομίας και της Ανάπτυξης, ένας εύκολος τίτλος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ‘μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία’», έλεγαν αργότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, επιμένοντας ότι σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, κυρίως όμως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία, ενός λαού που έκανε πολλή υπομονή και άντεξε μια δύσκολη δεκαετία, ελπίζοντας ότι θα μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο, όπου η Ελλάδα θα μπορεί να γίνει μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να έχει ένα κράτος που εκπληρώνει βασικές, και πάντως δεδομένες για άλλες χώρες, προσδοκίες.

«Τα συνθήματα του εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων, δυστυχώς έμειναν κενό γράμμα και σήμερα μοιάζουν μία άψυχη, κακοσυντηρημένη διακόσμηση σε ένα σκηνικό που καταρρέει», έλεγαν, δίνοντας τη σκυτάλη στην …Μαύρη Βίβλο στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος και την υγεία. Με μοναδικό ‘διάλειμμα’ την Τετάρτη, και τον εορτασμό των 51ων γενεθλίων του κόμματος, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα αναλύσουν ως το τέλος της εβδομάδας και το κατά πόσον η ΝΔ παραδίδει μία Ελλάδα ‘ανθεκτική’ και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των Θεσμών και της Δημοκρατίας.

Ενδεικτική πάντως του τι θα πουν, είναι η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, να ζητήσει με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και ενόψει της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές, να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Μία κίνηση, που στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρείται υψηλού συμβολισμού απέναντι στην πελατειακή λογική άσκησης της εξουσίας, που καταλογίζουν στη ΝΔ. Στόχος άλλωστε, για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι «να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για την στελέχωσή τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν», κάτι που έχει κάνει από καιρό ‘σημαία’ της η Χαριλάου Τρικούπη.