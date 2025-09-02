Τελευταίο λίφτινγκ στο πακέτο της ΔΕΘ: Στόχος οι δυο μισθοί κέρδος κατ' έτος, χαμένες οι επιχειρήσεις

Με τους βασικούς άξονες του οικονομικού πακέτου, που θα παρουσιάσει το ερχόμενο Σάββατο από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο να έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιεραρχεί τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς αυτή βαδίζει πλέον στο δεύτερο μισό της κυβερνητικής της θητείας.

Κέρδος έως δυο μισθοί το χρόνο για τους εργαζόμενους, «χαμένες» οι επιχειρήσεις

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος επιμένει ότι οι προωθούμενες παρεμβάσεις με αιχμή τις σημαντικές, όπως περιγράφονται, φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους συνταξιούχους «υπακούουν σε ένα εθνικό αφήγημα, ικανό να αγγίξει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας» και όπως τόνιζαν στο flash.gr αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, οι πολιτικές που θα ξεδιπλώσει ο κ. Μητσοτάκης θα οδηγούν σε ένα κέρδος για τους εργαζόμενους από έναν έως δυο μισθούς κατ' έτος.

Επί της ουσίας ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα περιγράψει μια νέα κλίμακα για τον φόρο εισοδήματος που θα αφορά όμως μόνο τα φυσικά πρόσωπα - και κυρίως όλους όσοι θεωρητικά ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη - και όχι τις επιχειρήσεις όπου ήδη το βάρος έχει δοθεί στο μη μισθολογικό κόστος το οποίο έχει παρουσιάσει σημαντική αποκλιμάκωση τα τελευταία χρόνια.

Δεν αρκούν μόνο τα μέτρα για την αντιστροφή του κλίματος

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι η απλή παράθεση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης δε φαντάζει αρκετή ώστε να απεγκλωβίσει από το δημοσκοπικό χαμηλό των τελευταίων μηνών, εξ ου και ο πρωθυπουργός ρίχνει πλέον το βάρος του στο στρατηγικό αφήγημα της κυβέρνησης επιδιώκοντας να εμφανίσει εαυτόν ως τον ασφαλέστερο – έναντι όλων των δυνητικών αντιπάλων του – εγγυητή της ασφάλειας και της σταθερότητας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Έχοντας να αντιπαλέψει την εύλογη φθορά από την 6ετή διακυβέρνηση, αλλά και την πολιτική ζημία από τις διαδοχικές κρίσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αναστυλώσει στο μέτρο του δυνατού την πολιτικό – κοινωνική συμμαχία, που του χάρισε δύο άνετες εκλογικές νίκες το 2019 και το 2023. Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος παραδέχεται στο flash.gr ότι η επανασυσπείρωση της γαλάζιας εκλογικής βάσης προυποθέτει τη μετωπική αντιπαράθεση του κυβερνώντος κόμματος με τους κύριους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο παράγοντας Τσίπρας και οι πρώτες στοχευμένες μετρήσεις

Μέσω, δε, της κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση ευελπιστεί να αναθερμάνει το αντί – ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, που εκτιμάται ότι είναι ικανό να συνεγείρει ψηφοφόρους τόσο από το Κέντρο, όσο και από τη Δεξιά. «Ο πρωθυπουργός που θα έσκιζε τα μνημόνια και επέβαλλε 30 φορολογικούς συντελεστές, έφερε την προσωπική διαφορά, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου και όταν έφυγε από την εξουσία 2 στους 3 έπαιρνε κάτω από 1.000 ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Εξάλλου και σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, το Μέγαρο Μαξίμου τρέχει ήδη αυτήν την εβδομάδα έρευνες και focus groups με τα ευρήματα τους να αποτελούν τη βάση αναφοράς για τις αντίστοιχες που θα αποκαλύψουν τις πολιτικές τάσεις της σεζόν προς το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά την παρουσία Μητσοτάκη στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Την ίδια ώρα, πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να διασφαλίσουν πως οι προωθούμενες φορολογικές ελαφρύνσεις, που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο δεν θα εξανεμιστούν από το τέρας της ακρίβειας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενταχθεί η προειδοποιητική βολή του πρωθυπουργού προς τις εταιρείες ενέργειας να φροντίσουν, ώστε η μείωση στις τιμές της χονδρικής να μεταφερθούν στις τιμές της λιανικής. Επιπλέον, μόλις χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να καταργήσει το μέτρο της απαγόρευσης των προωθητικών ενεργειών σε προιόντα στα οποία έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις και ότι εξετάζει την επέκταση του όχι μόνον σε ό,τι αφορά το χρονικό του όριο, αλλά και στη διάρκεια εφαρμογής του.