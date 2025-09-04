Εμπόριο, Βιομηχανία, Τουρισμός & Εστίαση: Οι μεγαλύτεροι εργοδότες της χώρας – Τα επίσημα στοιχεία

Τη δυναμική της ελληνικής αγοράς εργασίας και τους κλάδους που διαμορφώνουν τον χάρτη της απασχόλησης στη χώρα αποτυπώνει η ανάλυση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του Δεκεμβρίου 2024. Όπως προκύπτει, οι τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, του τουρισμού και της εστίασης αναδεικνύονται ως οι βασικοί πυλώνες απασχόλησης, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα.



Συγκεκριμένα, το 21,26% των ασφαλισμένων εργάζεται στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού Εεμπορίου με σημαντική συμμετοχή αλλοδαπών (7,88%). Στις μεταποιητικές βιομηχανίες απασχολείται το 12,91%, ενώ ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων συγκεντρώνει το 12,25% των εργαζομένων. Ακολουθούν οι κατασκευές με ποσοστό 5,90%.

Τρεις στους 10 αλλοδαποί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή των αλλοδαπών εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς. Για παράδειγμα, στους κλάδους «Κατασκευές» και «Ξενοδοχεία – Εστιατόρια» η παρουσία αλλοδαπών είναι ιδιαίτερα έντονη. Το 33,8% των ασφαλισμένων στις κατασκευές και το 18,28% στον τουρισμό και την εστίαση είναι αλλοδαποί.



Ειδικότερα, οι Αλβανοί εργαζόμενοι απασχολούνται κυρίως στις κατασκευές (27,96%), στον τουρισμό (20,85%) και στη μεταποίηση (16,17%), ενώ οι υπόλοιποι αλλοδαποί επικεντρώνονται στα ξενοδοχεία και εστιατόρια (21,83%), στη μεταποίηση (19,01%) και στο εμπόριο (18,21%).



Στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ιδιαίτερη είναι η συγκέντρωση Ευρωπαίων εργαζομένων, με ποσοστό 21,43%, ενώ ακολουθούν ο τουρισμός (17,56%) και το εμπόριο (14,54%).

Οι «φυλές» των εργαζόμενων

Αναφορικά με τα είδη επαγγελμάτων, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι υπάλληλοι γραφείου, με ποσοστό 24,56% στο σύνολο των ασφαλισμένων. Στους εργαζόμενους ελληνικής υπηκοότητας, το 26,88% είναι υπάλληλοι γραφείου, το 20,26% ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις σε καταστήματα, ενώ το 12,30% καταγράφεται ως ανειδίκευτοι εργάτες και μικροεπαγγελματίες.



Η μέση απασχόληση διαμορφώνεται σε 21,76 ημέρες για όλους τους ασφαλισμένους. Για όσους απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση είναι ελαφρώς υψηλότερη, στις 21,92 ημέρες, ενώ στους εργαζομένους σε οικοδομοτεχνικά έργα διαμορφώνεται στις 15,17 ημέρες.



Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν πως το εμπόριο, η μεταποίηση και ο τουριστικός τομέας παραμένουν οι βασικοί αιμοδότες της ελληνικής απασχόλησης, ενώ τονίζουν την αυξανόμενη συμβολή των αλλοδαπών εργαζομένων σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες.