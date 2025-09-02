Γνώμες Πολιτική Χάρης Δούκας ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Κακός συντονισμός ή φάουλ;

Δεν ξέρω αν οφείλεται σε κακό συντονισμό ή σε ανταγωνισμό καλύτερης αντιπολίτευσης στη ΝΔ.

Πάντως χθες σε χρόνο παράλληλο, το ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη παρουσίαζε το πρώτο μέρος της «Μαύρης Βίβλου» της εξαετούς γαλάζιας διακυβέρνησης στο φόντο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στο δημαρχιακό μέγαρο της πλατείας Κοτζιά, καλούσε σε αυτοδιοικητικό μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση, δίνοντας αγωνιστικό ραντεβού το απόγευμα του Σαββάτου στους δρόμους γύρω από το Βελλίδειο. 

Επόμενο ήταν να αναρωτηθούν πολλοί αν ήταν τόσο δύσκολο οι δύο συνεντεύξεις Τύπου να μη συμπέσουν... 

