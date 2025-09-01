ΠΑΣΟΚ: Η «Μαύρη Βίβλος» κατά της Νέας Δημοκρατίας

Στην αντεπίθεση περνάει το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τη «Μαύρη Βίβλο» των πεπραγμένων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα από μία σειρά συνεντεύξεων Τύπου, το κόμμα στοχεύει να αναδείξει την «αποτυχία» της σημερινής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, όπως τονίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Η Καμπάνια και οι Θεματικές Ενότητες

Η καμπάνια, με τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», ξεκίνησε την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Σκοπός είναι να αποκαλυφθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δεσμεύσεων και των πράξεων της κυβέρνησης, με έμφαση στην οικονομία και την διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. .

Σήμερα, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος, μεταξύ των οποίων οι Πάνος Γερουλάνος, Παναγιώτης Κουκουλόπουλος, Μιχάλης Χνάρης, Γιώργος Παλαιοδήμος και Κώστας Γάτσιος, παρουσιάζουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ανάπτυξης.

Οι Προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) , το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει τις βασικές αρχές του οικονομικού του προγράμματος. Τα στελέχη του κόμματος τονίζουν ότι το σχέδιο του προέδρου, Νίκο Ανδρουλάκη, είναι πλήρως κοστολογημένο και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων. .

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται: