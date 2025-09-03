3 Σεπτεμβρίου 1974: Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίαζε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ

Η 3η Σεπτεμβρίου αποτελεί μια ημερομηνία - ορόσημο για κάθε οπαδό του ΠΑΣΟΚ. Είναι επίσης η μέρα που σηματοδότησε ουσιαστικά το άνοιγμα ενός νέου, μεγάλου κεφαλαίου στην πολιτική σκηνή της χώρας κατά την μεταπολίτευση.

Μια ημέρα σαν σήμερα, στο... μακρινό 1974, ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η ιστορική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, η ιδρυτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, παρουσιάστηκε από τον αείμνηστο ηγέτη στο αθηναϊκό ξενοδοχείο «King Palace», στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζώτου. Το τρίπτυχο που προσδιορίζει τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ είναι Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Που συγκεντρώνει τις μνήμες και τους αγώνες τόσων γενεών», είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μια από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις που «σημάδεψαν» τη δεκαετία του 1980 με τον δυνατό παλμό τους και τα ηχηρά συνθήματα («Εμπρός Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα», «Η Ελλάδα στους Έλληνες», «Εδώ και τώρα αλλαγή», κ.ά.).

Στην επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος, προσκλήθηκαν 150 άτομα, τα οποία αποτέλεσαν τον ιδρυτικό πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. Στο δίλημμα «κόμμα» ή «κίνημα» επικράτησε το δεύτερο ενώ το αρκτικόλεξο ΠΑΣΟΚ «κέρδισε» το αρχικό ΠΣΚ, που έγραφαν τις πρώτες μέρες οι εφημερίδες, μέσα από τα δημοσιεύματα του «Βήματος» με τον τότε πολιτικό συντάκτη Σταύρο Ψυχάρη. Επίσης όσον αφορά το σήμα του κόμματος, παρά τις προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι (με σπαθί, φλόγα, κ.ά.), υιοθετήθηκε ο (πράσινος) ήλιος που ανατέλλει καθώς - όπως λέγεται - αυτό το έμβλημα είχαν επιλέξει ο Ανδρέας Παπανδρέου με ορισμένους στενούς συνεργάτες του.

Εκείνη η ιστορική διακήρυξη από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που εμφανίστηκε στην αίθουσα της εκδήλωσης φορώντας πουκάμισο και δερμάτινη ζώνη, άνοιξε μια νέα πόρτα στην πολιτική της ζωή χώρας καθώς στις 17 Νοεμβρίου 1974 το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στις πρώτες εθνικές εκλογές μετά την πτώση της δικτατορίας και λαμβάνει ποσοστό 13,58%. Τρία χρόνια αργότερα, το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση στις πρόωρες εκλογές, λαμβάνοντας το 25,34% των ψήφων και 93 έδρες ενώ στις 18 Οκτωβρίου 1981 το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει τις εθνικές εκλογές με ποσοστό 48,07% και 172 έδρες. Η δεκαετία ανήκει ουσιαστικά στο νέο κόμμα αφού στις Ευρωεκλογές του 1984 το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 41.58% εκλέγει 10 ευρωβουλευτές και στις εθνικές εκλογές του 1985 το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην κυβέρνηση λαμβάνοντας το 48,07% των ψήφων και 161 έδρες.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το ΠΑΣΟΚ τιμά την σημερινή μέρα. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 θα λάβουν χώρα στο Ζάππειο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες θα κλείσουν με την ομιλία του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και με τη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα που θα ακολουθήσει.