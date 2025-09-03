Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει τα 51α γενέθλιά του - Live οι εκδηλώσεις από το Ζάππειο

Στο Ζάππειο λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ιστορική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διοργάνωσε θεματικές εκδηλώσεις, με κεντρικό θέμα συζήτησης – ανάλυσης το δημογραφικό.

Γύρω στις 18:30 έφτασε στο χώρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όλους όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Ζάππειο. Μάλιστα, υπήρξε και ένας ένθερμος οπαδός του κόμματος που έσπευσε να του σφίξει το χέρι λέγοντας χαρακτηριστικά «Είμαι 94 ετών και είμαι εδώ!».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαιρέτησε ένα - ένα τα στελέχη (Διαμαντοπούλου, Μάντζος, Γιαννίτσης, Παραστρατίδης, κ.ά.) που είχαν πάρει θέση στην πρώτη σειρά των καθισμάτων.

Η είσοδος του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ζάππειο, για τα 51α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. pic.twitter.com/R2bTzSrjlI — Flash.gr (@flashgrofficial) September 3, 2025

Η εορταστική ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και με τη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα.



Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:



-18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός |«Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

- 19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

- 21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κέμμος