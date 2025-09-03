To ΠΑΣΟΚ γιορτάζει στο Ζάππειο με Μακεδόνα - Δηλώνουν έτοιμοι για «ορθοπεταλιές» και για «τ' αδύνατο»

Να φύγουν για …τ’ αδύνατο, ή μάλλον αυτό που πολλοί θεωρούν αδύνατο, επιχειρούν στο ΠΑΣΟΚ , που έχουν βάλει στο φουλ τις μηχανές στοχεύοντας σε δύο πράγματα. Αφενός στην αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ, αφετέρου στην προβολή του ΠΑΣΟΚ ως την μόνη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου. Και ας λένε πολλοί, ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, δεδομένων των δημοσκοπικών ευρημάτων του προηγούμενου διαστήματος.

Γιορτάζοντας τα 51 του χρόνια σήμερα, στο Ζάππειο, το ΠΑΣΟΚ, αφού αναδείξει για άλλη μια φορά, με θεματική εκδήλωση, το νούμερο ένα θέμα για το ίδιο στην χώρα, το Δημογραφικό, θα δώσει τη σκυτάλη στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη για την ιδεολογικοπολιτική του ομιλία και αμέσως μετά, στη σκηνή των ‘γενεθλίων’ του κόμματος θα ανέβει για μία μοναδική συναυλία, στην οποία θα συμμετέχει και η Χριστιάνα Γαλιάτσου, ο Κώστας Μακεδόνας.

Στόχος... «το αδύνατο»

Δεν είναι λίγοι όσοι αποδίδουν κάποιου είδους …συμβολισμό, στην επιλογή του καλλιτέχνη, που πάντως δεν έγινε πρόχειρα, αντίθετα, διήρκεσε πολύ ως διαδικασία. Όσο εκείνος θα τραγουδά το «παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τ’ αδύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί», οι ίδιοι θα το κάνουν πράξη, ζητώντας «πολιτική αλλαγή», αφού όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΟΡΕΝ «αν το μέλλον μας είναι η επόμενη κυβέρνηση να είναι ένα σύστημα εξουσίας όπως το μάθαμε τα τελευταία 10 χρόνια με την κουλτούρα που λειτούργησε το σύστημα εξουσίας του κ. Τσίπρα ή του κ. Μητσοτάκη, τότε ζήτω που καήκαμε». Τ

όσο ο ίδιος, όσο και η Χαριλάου Τρικούπη, επιχειρούν να εκφράσουν ένα νέο πολιτικό ήθος και μία άλλη νοοτροπία σεβασμού των θεσμών, με στόχο τη βελτίωση της Δημοκρατίας στον τόπο μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι ουδέποτε υπέκυψαν στις Σειρήνες του λαϊκισμού, της παροχολογίας, ή του τοξικού πολιτικού λόγου, όπως επιμένουν τα στελέχη του. Αντίθετα, επιλέγουν διαχρονικά την άσκηση ‘υπεύθυνης πολιτικής’ και την κατάθεση ρεαλιστικών αντιπροτάσεων κάθε φορά που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται για την παρουσίαση του δικού τους κυβερνητικού προγράμματος, με αφετηρία τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τη διήμερη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτήν το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Από εκεί, θα ξεκινήσει και η πορεία προς τον απώτατο στόχο, που περιγράφηκε με σαφήνεια από τον πρόεδρο του κόμματος χθες. «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι έστω και με μία ψήφο πρώτο στις εκλογές, να πάρει την εντολή», είπε, βάζοντας τη βάση για τους επόμενους αγώνες.

Διότι, όπως θα έλεγε ο Κώστας Μακεδόνας, εκφράζοντας μεγάλη μερίδα των στελεχών και των μελών του κόμματος … «και τώρα στον αγώνα / ξανά απ’ την αρχή / όρτσα στο πετάλι / να’ ρθουνε κι οι άλλοι / πάμε για ορθοπεταλιές // τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας / ξέρουν από ανηφοριές»…