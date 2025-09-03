Δηλητηριώδεις «ευχές» από Λατινοπούλου για 3η Σεπτέμβρη: «Χρόνια Πολλά στη νέα ΠΑΣΟΚοκρατία»

Τις δικές της «διαφορετικές» ευχές για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη έδωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξή της στο Action24 και την εκπομπή Action Τώρα».

«Χρόνια Πολλά να πω σήμερα. Είναι 3η του Σεπτέμβρη. Γιορτάζει το Μαξίμου σήμερα. Χρόνια Πολλά στη Νέα ΠΑΣΟΚοκρατία. Χρόνια Πολλά στον Λιβάνιο, στον κ. Γεραπετρίτη, στην κ. Μενδώνη, στον κ. Πιερρακάκη, στον γιο Παπαντωνίου, στον κ. Χρυσοχοϊδη», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, παραθέτοντας στελέχη που προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχουν ενταχθεί στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Εύχομαι στο Μαξίμου να ανοίγουν σήμερα σαμπάνιες, να είναι πολύ χαρούμενοι που μετέτρεψαν τη Νέα Δημοκρατία -με τις συγκεκριμένες ιδρυτικές αρχές και αξίες- να έχει γίνει η νέα ΠΑΣΟΚοκρατία. Να υποδεχθούν με το καλό και τον κ. Λοβέρδο...», τόνισε με νόημα η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Πηγή: ACTION 24