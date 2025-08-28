«Ο Ινδός μας ξεγέλασε»: Πώς περιέγραψε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το τροχαίο

Την δική της προσωπική περιγραφή του τροχαίου ατυχήματος με δράστη έναν 35χρονο Ινδό τουρίστα έδωσε η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η σύγκρουση όπως είπε συνέβη όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε φρέναρε στο πορτοκαλί φανάρι στην Κηφισίας. Το όχημα που οδηγούσε ο Ινδός ήρθε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να φρενάρει και χτύπησε στον πίσω προφυλακτήρα το όχημα στο οποίο επέβαινε η ευρωβουλευτής.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επέβαινε στο όχημά της που το οδηγούσε συνεργάτης της. «Εμείς, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να σταματήσουμε σε πορτοκαλί φανάρι και ήρθε κάποιος από πίσω με ταχύτητα και έπεσε ουσιαστικά πάνω μας» είπε ο ευρωβουλευτής.

«Αυτό το οποίο κάναμε αμέσως ήταν να βγάλουμε αλάρμ -ανέφερε στη συνέχεια- και μάλιστα έβγαλε και ο ίδιος, αυτός ο ασυνείδητος. Έβγαλε αλάρμ, δεν σταμάτησε. Αυτό το οποίο έγινε ήταν να ανάψει αλάρμ ενώ βρισκόταν ακόμα πίσω μας, έτσι ώστε και εγώ θεώρησα ότι θα σταματήσει και ο ίδιος στην άκρη όπως και εμείς».

Η ευρωβουλευτής περιγράφοντας τα δραματικά δευτερόλεπτα μετά την σύγκρουση υποστήριξε ότι ο δράστης «άναψε αλάρμ, μας ξεγέλασε, έκανε προσπέραση, ανέπτυξε ταχύτητα, και έφυγε. Το μόνο που κατάφερα να δω από πίσω ήταν οι πινακίδες, ο αριθμός πινακίδας του».