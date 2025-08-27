Συναγερμός στη λεωφόρο Κηφισίας: Στο νοσοκομείο η Αφροδίτη Λατινοπούλου μετά από τροχαίο

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη περί τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) όχημα στο οποίο επέβαινε η ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες σε ιδιωτικό νοσοκομείο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, όταν κάποιο όχημα έπεσε πάνω στο ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η κα. Λατινοπούλου και στη συνέχεια ο οδηγός του εγκατέλειψε το σημείο.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και μετά από λίγη ώρα, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος οδηγός του οχήματος που εγκατέλειψε το σημείο της σύγκρουσης.



Πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος θα κρατηθεί σήμερα στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και το πρωί της Πέμπτης (28/8) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με την αυτόφωρη διαδικασία.