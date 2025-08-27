Τραγικό τροχαίο στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε σύγκρουση με δέντρο

Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) στην Πιερία, όταν μια απότομη κίνηση και ένας ακραίος ελιγμός μιας 35χρονης οδήγησε το όχημά της σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα τον θάνατο της 9χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Ολύμπιο Βήμα το τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης-Δίου, κοντά στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Το όχημα οδηγούσε μια 35χρονη γυναίκα γερμανικής υπηκοότητας, με επιβάτες τις δύο κόρες της, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε πάνω σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν. Στο σημείο έφτασαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά. Επίσης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας των κοριτσιών και σύζυγος της 35χρονης πήγε στο σημείο και έπαθε σοκ ακούγοντας τα τραγικά νέα. Όλοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ προανάκριση διενεργείται από την αστυνομία.