Αταλάντη: Την Τρίτη η κηδεία της 32χρονης μητέρας που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Συγγενείς και φίλοι θα πουν την Τρίτη 26 Αυγούστου το «τελευταίο αντίο» στην 32χρονη Βασιλική, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Αταλάντη. Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα της 32χρονης συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που παραβίασε STOP.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατευθυνόταν στη Σκάλα Αταλάντης προκειμένου να κάνει έκπληξη στον σύζυγο και το παιδί τους, δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε να φτάσει.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 την Τρίτη στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καμένων Βούρλων.

Τι λέει ο σύζυγός της

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω», περιγράφει ο σύζυγος της 32χρονης στο MEGA.

Ο ίδιος προσθέτει: «Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε… και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός».