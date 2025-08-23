Θρήνος στην Αταλάντη για την 32χρονη μητέρα που «έσβησε» στην άσφαλτο - Όχημα εμβόλισε τη μηχανή της

Μια γυναίκα 32 ετών, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο με τη μηχανή της στη διασταύρωση της παλιάς Heniger στην Αταλάντη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του lamiareport, η άτυχη κοπέλα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβανάτες, θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα. Το όχημα εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας καθώς η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή. Δυστυχώς, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και στο δρόμο για Λαμία κατέληξε.

LamiaReport

LamiaReport

Επρόκειτο για μια πολύ δραστήρια και αξιαγάπητη κοπέλα γνωστής οικογένειας στην περιοχή που διατηρούσαν με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αταλάντη.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

